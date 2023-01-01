В Каунасе увековечена память пионера кукольной анимации, которого называли европейским Диснеем

На каунасской Лайсвес-аллее открыта мемориальная доска в честь Владислава Старевича, создавшего первые в мире трехмерные анимационные фильмы. Она установлена на доме, где жил пионер кукольной анимации.

Одна мемориальная доска, посвященная Старевичу, а также скульптуры созданных им персонажей – жука-оленя, муравья и кузнечика, – были открыты на Ратушной площади Каунаса еще несколько лет назад.

Старявичюс работал на киностудиях Москвы, там же начал создавать анимационные фильмы, затем жил в Италии и Париже.

Владислав Старевич / LRT stopkadras

Французы считают немалую часть его творческого наследия классикой французской анимации.

«Старевича привезли сюда из Москвы, когда ему было четыре года, и он прожил здесь 26 лет. Мы долго искали дом, где он жил в таком критическом и творческом 1909 году. Мы знаем, что Старевич был загадочным, все прятал и все делал дома, но вот дом этот найти было действительно трудно», – говорит инициатор установки мемориальной доски Аурелиюс Силкинис.

Владислав Старевич / T. Biliūno/BNS nuotr.

«Владислава Старевича называли и европейским Уолтом Диснеем (хотя он создавал анимационные фильмы раньше американского коллеги), и Эзопом ХХ века, потому что довольно часто его фильмы были основаны на баснях. Старевича называли алхимиком, дрессировщиком насекомых, потому что в большинстве его фильмов «снимались» жуки, насекомые и всевозможная другая живность», – говорит историк и критик кино Гядиминас Янкаускас.