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2023.01.01 14:35

Как правильно ухаживать за елкой

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DW 2023.01.01 14:35
Новогодняя елка
Новогодняя елка / Shutterstock

Советы немецких экспертов помогут вам не промахнуться с выбором елки и сделать так, чтобы она долго радовала вас и ваших близких.

Главные критерии, по которым выбирают рождественскую или новогоднюю елку, - это, как правило, ее величина, пушистость, расцветка и аромат. Однако специалисты уверяют, что необходимо учитывать и целый ряд других нюансов. Итак…

Как определить качество при покупке

Если хвоя густо-зеленого цвета, маслянистая на ощупь и ярко блестит на солнце, - значит, елка свежесрубленная. Важно обратить внимание и на цвет среза ствола: у елки "первой свежести" он белого цвета и немного влажный. Крупные магазины, как правило, закупают большие партии. В этом случае елки были срублены заранее и находились на хранении несколько недель в специально охлажденном помещении. Поэтому срез ствола у такого дерева необязательно будет влажным, что ни в коем случае не снижает его качества.

Еще один показатель качества: когда елку трясут, ее иголки не осыпаются. Проследите и за тем, чтобы ветки и ствол были чистыми - без плесени, грибка, повреждений.

Ветки должны легко гнуться, не ломаясь при этом, а также быть расположенными часто и равномерно: тогда дерево выглядит особенно пушистым и красивым. Старайтесь выбирать елку не слишком высокую, чтобы потом не срезать макушку: если это сделать, дерево начинает погибать.

Как ухаживать за елью в теплом помещении

Прежде чем внести ель в отапливаемое помещение, ее ствол следует подпилить снизу на 2-3 сантиметра и снять примерно 10 сантиметров коры. Это позволит дереву свободно "пить" воду из кадушки, в которую его поставят. Чтобы елка лучше адаптировалась в теплой комнате, сначала дайте ей постоять некоторое время в подвале, гараже или на лестничной площадке. Так она не будет "шокирована" резкой сменой температуры.

Установив елку в гостиной, сразу ее не наряжайте. Пусть пару часов постоит и привыкнет к новому климату. Для того чтобы ель долго сохраняла свою свежесть, ни в коем случае не располагайте ее рядом с обогревательными приборами и регулярно увлажняйте воздух вокруг нее, а также саму хвою с помощью пульверизатора.

Елке высотой до потолка необходимо два-три литра воды в сутки. Так что нужно следить за тем, чтобы кадушка, в которой она стоит, не опустошалась, подчеркивают представители Объединения баварских производителей рождественских елок. А эксперты Общества защитников немецкого леса советуют также добавлять в кадушку с водой, в которой стоит елка, одну чайную ложку сахара либо специального средства против увядания растений.

Как защититься от нежданных гостей

Покупая новогоднюю елку, вы рискуете вместе с ней занести в дом до 25 тысяч незваных гостей. В среднем, именно столько насекомых может обитать на одном таком дереве, как показали результаты исследования, проведенного два года назад норвежскими учеными. Среди них - клещи, тля, пауки, моль... Причем на елках, срубленных в лесах, членистоногих больше, чем на деревьях, приобретенных на специальных плантациях.

Зимой у этих насекомых спячка, но когда елку заносят в теплое, наполненное светом помещение, они пробуждаются. Однако особого повода для беспокойства энтомологи тут не видят: среди домашних растений вряд ли найдутся такие, какими смогут питаться лесные членистоногие, и потому они быстро умирают. К тому же, большинство из них даже не расползаются по комнате, а остаются на елке.

Так что риск минимален, успокаивают немецкие биологи. Но при этом они все-таки советуют: прежде чем заносить елку в дом, на всякий случай хорошенько ее потрясите.

DW

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