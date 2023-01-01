В Румынии задержали блогера Эндрю Тейта. Вычислить его, возможно, помогла коробка из-под пиццы

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) задержали в Бухаресте скандально известного блогера Эндрю Тейта. Его подозревают в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группы.

Тейт - бывший боксер и участник британского реалити-шоу "Большой брат". Блогер известен своими женоненавистническими высказываниями, за которые его заблокировало большинство соцсетей.

Сотрудники нескольких румынских спецслужб в четверг провели обыск в особняке Тейта, в ходе которого обнаружили наличные деньги и оружие. Вместе с блогером был задержан его брат.

Обыск у Эндрю Тейта / фото DIICOT

В заявлении DIICOT не называются имена, лишь сообщается, что задержаны двое граждан Великобритании и двое граждан Румынии, которые подозреваются в участии в преступной группе, занимающейся торговлей людьми.

Всего в деле - шесть пострадавших. Их принуждали участвовать в порнографических роликах, которые потом продавали в интернете. Предположительно, женщины были вебкам-моделями.

"Жертв вербовали граждане Великобритании, вводя их в заблуждение относительно намерения вступить в брак и наличия искренних чувств […] Они подвергались физическому и психологическому насилию […] и сексуальной эксплуатации со стороны членов группы", - говорится в сообщении.

В пятницу представитель DIICOT подтвердил Би-би-си задержание Тейта. Изначально его задержали на 24 часа, затем арестовали еще на 30 суток по ходатайству прокуратуры.

Грета Тунберг и коробка из-под пиццы

Тейт - гражданин Британии, он родился в США в 1986 году. В начале нулевых мужчина начал профессионально заниматься кикбоксингом и завоевал мировые титулы.

В 2016 году он стал участником британского реалити-шоу "Большой брат", но вскоре был исключен после появления видео, на котором он бьет женщину ремнем.

Сам Тейт говорил, что видео было отредактировано, и назвал его "полной ложью, которая пытается выставить его в плохом свете".

Судя по оперативным кадрам, дом был оборудован системой видеонаблюдения / фото DIICOT

В дальнейшем он приобрел популярность в интернете, где выступал с крайне резкими высказываниями. В частности, он писал, что "жертвы сексуального насилия сами несут ответственность за нападения".

После этого его заблокировали все популярные соцсети, в том числе Twitter. Его профиль был разблокирован после покупки соцсети Илоном Маском.

На этой неделе Тейт в "Твиттере" попросил у экоактивистки Греты Тунберг адрес электронной почты, чтобы рассказать ей о своей коллекции автомобилей и их вредных выбросах в атмосферу.

В ходе обмена твитами с Тунберг Тейт выложил двухминутный ролик, в котором можно увидеть, как ему передают пиццу. Пользователи соцсетей пришли к выводу, что надпись на коробке могла выдать властям местоположение блогера.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022

"Вот что случается, когда вы не отправляете на переработку коробки из-под пиццы", - написала Грета Тунберг после задержания Тейта.

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