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"Мы сейчас не можем их разгромить, они нас тоже". Интервью с начальником военной разведки Украины

BN
BBC News Русская служба 2023.01.01 13:10
Кирилл Буданов заявил Би-би-си, что война зашла в тупик
Кирилл Буданов заявил Би-би-си, что война зашла в тупик / фото Би-би-си

Боевые действия в Украине в настоящее время зашли в тупик, ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов, говорит глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Тем временем Киев ждет более современного оружия от западных союзников.

"Ситуация просто зашла в тупик, - сказал Буданов в интервью Би-би-си. - Ситуация никак не развивается".

После того как в ноябре украинские войска отвоевали Херсон, самые ожесточенные бои развернулись вокруг Бахмута на востоке Донецкой области. На других участках фронта российские войска, насколько можно понять, заняли оборону, а темпы наземных операций Украины на всей 1000-километровой линии фронта с наступлением зимы замедлились.

По словам Буданова, Россия "сейчас находится в полном тупике", неся очень значительные потери. Он полагает, что Кремль объявит еще одну мобилизацию призывников. Но и украинским силам по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед на многих направлениях, добавил он.

"Мы не можем полностью разгромить их на всех направлениях. Они тоже не могут, - сказал он. - Мы очень надеемся на новые партии оружия и на поставки более современного вооружения".

В декабре, после серии отступлений российской армии, украинские чиновники вдруг заговорили о возможности нового наземного наступления российской армии в начале 2023 года с территории Беларуси. Украинские военные считают, что россияне могут предпринять вторую попытку взять Киев, в которой будут задействованы десятки тысяч резервистов, в настоящее время проходящих подготовку в России.

Буданов, однако, считает, что действия России в Беларуси, в том числе переброска туда солдат и техники - это попытка оттянуть часть украинских войск с южного и восточного направлений на север.

Война России против Украины. Украинские войска просят больше западного оружия
Война России против Украины. Украинские войска просят больше западного оружия / AP nuotr.

По его словам, недавно железнодорожный состав с российскими солдатами остановился вблизи белорусско-украинской границы, а через несколько часов ушел обратно, не высадив ни одного человека.

"Они сделали это открыто, днем, чтобы все видели", - сказал Буданов. "На данный момент я не вижу никаких признаков подготовки к вторжению в Киев или северные районы со стороны Беларуси", - продолжил он.

Интервью Буданова Би-би-си проходило в его тускло освещенном кабинете в Киеве через несколько дней после того, как президент России Владимир Путин впервые более чем за три года посетил Минск. Разумеется, сразу возникли версии о том, что он ездил убеждать Александра Лукашенко направить белорусские войска в Украину.

Российские войска уже атаковали Украину с территории Беларуси, однако Буданов считает, что белорусское общество не поддержит дальнейшее участие в войне, а аналитики ставят под сомнение уровень готовности ее 48-тысячной армии. "Именно поэтому президент Лукашенко предпринимает все шаги, чтобы предотвратить катастрофу для своей страны", - считает Буданов.

После взятия Херсона самые тяжелые бои с российскими войсками развернулись вокруг Бахмута. Ситуацию вокруг города не без оснований сравнивают с окопами Первой мировой войны. Захват Бахмута россиянами перережет украинские линии снабжения и откроет российским войскам дорогу к другим украинским опорным пунктам на востоке, включая Краматорск и Славянск.

Война России против Украины. Бахмут
Война России против Украины. Бахмут / AP nuotr.

По словам Буданова, наступлением на Бахмут руководит ЧВК "Вагнер". Как считается, для ее основателя Евгения Пригожина взятие города - это политический приз и еще один козырь в подковерной борьбе внутри российского руководства.

С середины октября Россия также ведет беспощадную воздушную кампанию, нанося удары ракетами и беспилотниками по важнейшим объектам инфраструктуры Украины, в результате чего миллионы людей остаются без электричества, отопления и воды. Буданов считает, что, скорее всего, эти атаки продолжатся, но предполагает, что запасы ракет у России заканчиваются, а быстро восполнить их российская промышленность не в состоянии.

Хотя российские войска и используют иранские беспилотники, поставлять более мощное оружие, в частности ракеты, Тегеран отказывается, опасаясь новых санкций со стороны западных стран.

Несмотря на тупиковую ситуацию на фронте, Буданов убежден, что в итоге Украина вернет все оккупированные территории, включая и Крым, и вернется к границам 1991 года, установленным с провозглашением независимости после распада Советского Союза.

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