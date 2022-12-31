Беларусь в 2022 году: политический кризис и репрессии

Несмотря на практически полное разрушение гражданского общества и отсутствие существенной оппозиционной активности, режим Лукашенко лишь повысил градус репрессий против белорусов в 2022 году.

«Мы можем говорить об усиливающихся репрессивных тенденциях, продолжающихся пытках, - говорит эксперт Германского Фонда Маршалла США Алевтина Снегирь. - К сожалению, таких примеров становится все больше. И последняя из них, наверное, - одна из правозащитниц белорусских Настa Лойкa, которая уже в который раз задержана, и есть подтвержденная информация о том, что к ней применялись пытки довольно жестокие».

В белорусских тюрьмах содержатся на данный момент 26 журналистов. Экстремистскими признаны 29 независимых СМИ. За комментарии или даже лайки к постам этих ресурсов в соцсетях жители страны подвергаются уголовному преследованию. Вместе с тем усиление репрессий - верный признак страха режима, отмечает научный сотрудник Факультета политических наук и дипломатии университета Витаутаса Великого Татьяна Чулицкая:

«Это показывает то, насколько власти не уверены в самих себе. Такие агрессивные чистки - как раз то, что власти делают в отношении тех, кто работает, например, в различных государственных организациях, различных органах власти и так далее. Например, увольняют с работы или делают выговор, или каким-то другим образом расправляются даже с теми людьми, которые просто, например, поставили подписи за каких-то альтернативных кандидатов».

Военнослужащие ВС Беларуси в оцеплении в Минске / Wikipedia

Эксперты отмечают и новую тенденцию внутри самого госаппарата - повышение сервильности. Теперь даже самое нелепое поручение Лукашенко исполняется, что называется, «под козырек».

Одним из наиболее значимых событий 2022 года в Беларуси стало проведение референдума по изменению Конституции страны.

«Многие считают Лукашенко не более чем марионеткой Кремля, - говорит профессор восточноевропейской истории Университета Альберты Дэвид Марплс. - И для того, чтобы дать себе какую-то свободу действий, Лукашенко пересмотрел Конституцию. Во-первых, согласно новой Конституции, Беларусь отказалась от неядерного статуса, чтобы российское ядерное оружие хотя бы теоретически могло быть размещено на территории Беларуси. Во-вторых, теперь появилось так называемое "Народное собрание Беларуси", которое в законодательной ветви власти находится выше парламента и которое, предположительно, могло бы избирать следующего президента из своих членов. Что вызывает тревогу, потому что каждый человек в составе этого органа подобран лично Лукашенко».

Впрочем, по поводу широко распространенного тезиса о том, что Лукашенко является лишь марионеткой Кремля, в экспертном сообществе ведутся бурные споры.

«Лукашенко, как любой диктатор, очень важна своя власть и сохранение определенной автономии, - считает Вероника Лапутько. - Он эту власть не захочет терять. И для него также важно, чтобы сохранялся вот этот баланс сил между ним и Путиным, чтобы в какой-то момент сила режима Путина не выросла настолько, чтобы он смог, например, заменить Лукашенко на кого-то более сговорчивого, более удобного. И он будет продолжать сопротивляться и делать все возможное, чтобы ключевые элементы его власти в стране - его власть над силовыми структурами, его власть над самыми главными экономическими рычагами, чтобы она оставалась у него».

Вопросы национального самосознания и национальной идентичности, остро вставшие на повестку дня в 2020 году, вновь всплыли на поверхность в связи с войной в Украине и угрозой потери суверенитета из-за усилившейся зависимости от России.

«Такая национальная идентичность продолжает формироваться. То есть это процесс, это не какое-то завершенное действие, и он развивается и продолжается. И мне кажется, что когда поменяются рамочные условия в Беларуси, это станет более видимым», - считает Алевтина Снегирь.

Кроме того, даже в условия тотальных репрессий, гражданское общество Беларуси продолжило существовать и в 2022 году.

«Белорусское гражданское общество, на мой взгляд, является примером той устойчивости, которая вообще возможна в условиях углубляющегося авторитарного режима, - рассказывает Татьяна Чулицкая. - Те, кто не был окончательно репрессирован или те, кто не сидят в тюрьме, там по-прежнему остались, может быть, ликвидированные организации, может быть, даже некоторые не ликвидированные организации, общественные и низовые инициативы. Часть из них, конечно, затаилась. Но есть и те, которые партизанят, то есть те, которые занимаются такой непубличной деятельностью и занимаются ей достаточно успешно».

Одновременно с этим белорусское гражданское общество стало процветать за рубежом - это многочисленные инициативы представителей диаспоры, начиная от тех, которые объединяют людей по профессиональному признаку, и заканчивая правозащитной деятельностью.

"Голос Америки"