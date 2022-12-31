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2022.12.31 10:15

Путин пригласил Си в Россию обсудить военное сотрудничество

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.31 10:15
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин / AP nuotr.

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в пятницу провели переговоры по видеосвязи. Путин, обращаясь к Си, заявил, что весной будущего года его ждут в Москве с государственным визитом.

"Это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях", - цитирует Путина его пресс-служба.

Reuters отмечает, что Пекин о визите Си Цзиньпина в российскую столицу пока никак не упомянул. В распространённом после видеосаммита сообщении Китая, который никогда публично не одобрял, но и не осуждал российское вторжение в Украину, подчеркнуто, что Пекин будет поддерживать свою "объективную и справедливую позицию" по этому вопросу.

На сайте Кремля также приводятся слова Путина о том, что в Москве "нацелены укреплять взаимодействие между вооружёнными силами России и Китая". Китайский государственный вещатель CCTV в своём репортаже о беседе лидеров КНР и России, военное сотрудничество не упоминает. Хотя Си и называет Путина "дорогим другом", его вступительное заявление примерно на четверть короче речи российского президента и гораздо прагматичнее по тону, замечает агентство Reuters.

С момента ввода российских войск в Украину западные страны ввели против Москвы жёсткие экономические санкции, также значительно снизился уровень политического взаимодействия. Генассамблея ООН в марте одобрила резолюцию, в которой большинство стран осудили российское вооружённое вторжение в Украину и призвали Москву немедленно вывести с украинской территории свои войска.

Неделю назад газета The Wall Street Journal писала, что Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более прочные связи с Россией в экономике.

21 декабря с визитом в Китае был заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В Пекине он встретился с Си Цзиньпином. 26 декабря стало известно о назначении Медведева первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии. Ранее этой должности в составе комиссии не было.

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