«Пусть наступающий год будет значимым!» Премьер-министр поздравила русских жителей Литвы

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравляет русских жителей страны с наступающими праздниками.
Текст поздравления:
«Дорогие мои, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Каждый год нас встречают различные вызовы и трудности, сопровождаемые новыми открытиями, возможностями и верой в то, что, когда мы вместе, в итоге обязательно достигнем света.
Давайте также вспомним тех, кто героически борется за свободу всех нас, и продолжим поддерживать Украину. Давайте встретим Новый год полными любви, сострадания и решимости.
Пусть наступающий год будет значимым и вдохновляющим!»
Поздравления премьер-министра на русском языке прозвучали и в эфире Радио LRT: