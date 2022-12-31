«Пусть наступающий год будет значимым!» Премьер-министр поздравила русских жителей Литвы

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравляет русских жителей страны с наступающими праздниками.

Текст поздравления:

«Дорогие мои, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Каждый год нас встречают различные вызовы и трудности, сопровождаемые новыми открытиями, возможностями и верой в то, что, когда мы вместе, в итоге обязательно достигнем света.

Давайте также вспомним тех, кто героически борется за свободу всех нас, и продолжим поддерживать Украину. Давайте встретим Новый год полными любви, сострадания и решимости.

Пусть наступающий год будет значимым и вдохновляющим!»

Поздравления премьер-министра на русском языке прозвучали и в эфире Радио LRT: