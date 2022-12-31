Ингрида Шимоните

Новости

8 мин. назад

«Пусть наступающий год будет значимым!» Премьер-министр поздравила русских жителей Литвы

Новогоднее поздравление Владимира Путина

Новости

2 ч. назад

Путин записал новогоднее обращение на фоне военных

Война России против Украины. Пуск ракеты "Калибр"

Новости

2 ч. назад

По Украине нанесён ракетный удар. В Киеве разрушения и жертвы

Виталий Кличко

Новости

3 ч. назад

Кличко: Сейчас не время критиковать Зеленского

Минск

Новости

4 ч. назад

Беларусь в 2022 году: политический кризис и репрессии

Алексей Резников

Новости

4 ч. назад

Министр обороны Украины обратился к россиянам: Скоро закроют границы

Жители Литвы помогают Украине

Новости

5 ч. назад

В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков, чтобы согреть Украину

Папа римский Бенедикт XVI в 2005 году

Новости

6 ч. назад

Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Ватные игрушки

Новости

6 ч. назад

Рукодельная сказка. Как самостоятельно изготовить ёлочные игрушки?

Рождественская открытка

Новости

6 ч. назад

В Морском музее экспонируется коллекция межвоенных рождественских открыток Людаса Мажилиса ​​

Война России против Украины

Новости

7 ч. назад

Бельгийцы в шоке: их песня помогает украинцам выжить, и как!

Владимир Зеленский

Новости

7 ч. назад

Зеленский: ПВО Украины стала сильнее, чем когда-либо

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Новости

8 ч. назад

Путин пригласил Си в Россию обсудить военное сотрудничество

Война России против Украины

Новости

8 ч. назад

В Киеве назвали число находящихся в плену украинских солдат

Российские военнослужащие

Новости

8 ч. назад

Astra: Пять российских офицеров исчезли после отказа воевать в Украине

Выборы

Новости

9 ч. назад

Заявки на участие в муниципальных выборах подали более 14 тысяч будущих кандидатов

Новости

2022.12.31 18:20

«Пусть наступающий год будет значимым!» Премьер-министр поздравила русских жителей Литвы

ТВ РС LRT.lt
Томас Валкаускас, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2022.12.31 18:20
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / Сайт правительства Литвы

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравляет русских жителей страны с наступающими праздниками. 

Текст поздравления:

«Дорогие мои, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Каждый год нас встречают различные вызовы и трудности, сопровождаемые новыми открытиями, возможностями и верой в то, что, когда мы вместе, в итоге обязательно достигнем света.

Давайте также вспомним тех, кто героически борется за свободу всех нас, и продолжим поддерживать Украину. Давайте встретим Новый год полными любви, сострадания и решимости.

Пусть наступающий год будет значимым и вдохновляющим!»

Поздравления премьер-министра на русском языке прозвучали и в эфире Радио LRT:


# Литва# Рождество и Новый год в Литве
Новогоднее поздравление Владимира Путина
2 ч. назад

Путин записал новогоднее обращение на фоне военных

Война России против Украины. Пуск ракеты "Калибр"
2 ч. назад

По Украине нанесён ракетный удар. В Киеве разрушения и жертвы

Виталий Кличко
3 ч. назад

Кличко: Сейчас не время критиковать Зеленского

Минск
4 ч. назад

Беларусь в 2022 году: политический кризис и репрессии

Алексей Резников
4 ч. назад

Министр обороны Украины обратился к россиянам: Скоро закроют границы

Видео
Жители Литвы помогают Украине
5 ч. назад

В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков, чтобы согреть Украину

Папа римский Бенедикт XVI в 2005 году
6 ч. назад

Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Ватные игрушки
15
6 ч. назад

Рукодельная сказка. Как самостоятельно изготовить ёлочные игрушки?

15
Рождественская открытка
6 ч. назад

В Морском музее экспонируется коллекция межвоенных рождественских открыток Людаса Мажилиса ​​

Война России против Украины
7 ч. назад

Бельгийцы в шоке: их песня помогает украинцам выжить, и как!

Жители Литвы помогают Украине
2022.12.31 13:00

В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков, чтобы согреть Украину

Новогоднее поздравление Владимира Путина
2022.12.31 15:46

Путин записал новогоднее обращение на фоне военных

Папа римский Бенедикт XVI в 2005 году
2022.12.31 12:10

Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Алексей Резников
2022.12.31 13:31

Министр обороны Украины обратился к россиянам: Скоро закроют границы

Видео
Война России против Украины
2022.12.31 11:25

Бельгийцы в шоке: их песня помогает украинцам выжить, и как!

Война России против Украины. Пуск ракеты "Калибр"
2022.12.31 15:40

По Украине нанесён ракетный удар. В Киеве разрушения и жертвы

Российские военнослужащие
2022.12.31 09:35

Astra: Пять российских офицеров исчезли после отказа воевать в Украине

Война России против Украины
2022.12.31 09:55

В Киеве назвали число находящихся в плену украинских солдат

Выборы
2022.12.31 09:28

Заявки на участие в муниципальных выборах подали более 14 тысяч будущих кандидатов

Ватные игрушки
15
2022.12.31 12:00

Рукодельная сказка. Как самостоятельно изготовить ёлочные игрушки?

15