Война России против Украины. Киев

Новости

8 мин. назад

В небе над Украиной в новогоднюю ночь сбиты 45 российских дронов

Мемориальная доска, посвященная Владиславу Старевичу, в Каунасе

Новости

27 мин. назад

В Каунасе увековечена память пионера кукольной анимации, которого называли европейским Диснеем

Зерно

Новости

27 мин. назад

«Доверяй, но проверяй». Украинское зерно может пойти транзитом через Беларусь в Литву?

Вильнюс встретил Новый год

Новости

46 мин. назад

Литва вступила в 2023 год: вильнюсцы встретили юбилейный год столицы в самом сердце города

В министерстве окружающей среды экспонируются конфискованные чучела животных

Новости

1 ч. назад

В министерстве окружающей среды экспонируются конфискованные чучела животных

Евреи

Новости

1 ч. назад

Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уезжать из России

Одна из находок Михаила Иванова

Новости

1 ч. назад

Михаил Иванов: Держать в руках кусок планетарной истории – это завораживает

Международная украинская школа

Новости

2 ч. назад

Шюгждинене: Интеграция украинских детей проходит успешно

Новогоднее поздравление президентской четы

Новости

10 ч. назад

В Новом году президент и первая леди желают сохранить доброту и целеустремленность

Ингрида Шимоните

Новости

16 ч. назад

«Пусть наступающий год будет значимым!» Премьер-министр поздравила русских жителей Литвы

Новогоднее поздравление Владимира Путина

Новости

19 ч. назад

Путин записал новогоднее обращение на фоне военных

Война России против Украины. Пуск ракеты "Калибр"

Новости

19 ч. назад

По Украине нанесён ракетный удар. В Киеве разрушения и жертвы

Виталий Кличко

Новости

20 ч. назад

Кличко: Сейчас не время критиковать Зеленского

Минск

Новости

21 ч. назад

Беларусь в 2022 году: политический кризис и репрессии

Алексей Резников

Новости

21 ч. назад

Министр обороны Украины обратился к россиянам: Скоро закроют границы

Жители Литвы помогают Украине

Новости

22 ч. назад

В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков, чтобы согреть Украину

Новости

2023.01.01 10:50

«Доверяй, но проверяй». Украинское зерно может пойти транзитом через Беларусь в Литву?

LRT.lt РС
LRT.lt, Русская служба Радио LRT 2023.01.01 10:50
Зерно
Зерно / FNTT nuotr.

В Литву через Беларусь в любой момент могут начаться поставки украинского зерна. Такое решение продовольственного кризиса из-за развязанной Россией войны предложил генеральный секретарь ООН. Причем если раньше Минск говорил о транзитном коридоре в обмен на снятие санкций с «Беларуськалия», то сейчас уже никаких условий не выдвигает.

В интервью Русской службе Радио LRT политолог Роза Турарбекова высказала предположение, что зерновая сделка состоится с большой степенью вероятности.

- Насколько реалистично, что зерновая сделка с транзитом через Беларусь в литовские порты действительно состоится?

- Степень реалистичности достаточно высокая, тем более, как мы теперь видим, литовская сторона не против. Поэтому чисто технически я не вижу никаких препятствий для реализации этой сделки. Вопрос в том, что за этим стоит? Это такое предварительное начало для возможного переговорного процесса или это просто пока еще жест доброй воли?

Насколько я поняла по последним заявлениям, речь идет о том, что эта сделка является чисто коммерческой, то есть она не обусловлена какими-то политическими моментами. Соответственно, мы можем это пока рассматривать как, собственно говоря, коммерческую сделку. Я думаю, что какие-то попытки с белорусской стороны начать этот диалог происходят постоянно. И здесь, как говорится, все средства хороши.

Они используют в том числе и Организацию Объединенных Наций. И в этом отношении литовская сторона, как это ни странно, вначале отреагировала отрицательно, теперь отреагировала положительно. По всей вероятности, некое закулисье у этой сделки имеется.

Но я бы не стала делать преждевременные какие-то глобальные выводы о начале переговоров, потому что для того, чтобы снимать санкции, для того, чтобы вести переговоры, нужно, чтобы ситуация качественно менялась именно с белорусской стороны. Пока этого не произойдет, говорить о каких-то переговорах будет крайне сложно.

Роза Тутарбекова
Роза Тутарбекова / Фото из личного архива

- Если раньше белорусская сторона четко заявляла, что транзит зерна возможен только в случае снятия санкций с «Беларуськалия», то теперь она готова пойти на этот транзит без каких-либо условий. Как к этому относиться? О чем это говорит?

- Ну, на самом деле, там еще есть одно добавление. Они все-таки выражают надежду, что международное сообщество и Европейский Союз, в частности, пойдут навстречу при решении вопроса об экспорте калийных удобрений. То есть все-таки это пожелание (а не предварительные условия) к этой сделке осталось. Другое дело, что белорусская сторона не имеет возможности настаивать на этом условии. Поэтому я еще раз повторюсь: они пытаются теперь это преподнести как жест доброй воли, с которого может в дальнейшем – как они, вероятно, надеются – начаться диалог по поводу снятия санкций.

«Беларуськалий»
«Беларуськалий» / N. Jankausko/LRT nuotr.

- Довольно удивительно и то, что Украина фактически будет получать коммерческую выгоду благодаря стране, с территории которой по мирному населению летят ракеты.

- Надо сказать, что офис Зеленского в отношении Беларуси придерживается, я бы сказала, максимально реалистичных позиций. И для них, насколько я понимаю, с точки зрения военной стратегии самой главной целью является недопущение повторения сценария, который был в феврале и в марте, – то есть когда было вторжение с территории Белоруссии,и под ударом оказался Киев. Поэтому в этой связи какие-то определенные маневры Украины я не исключаю, в том числе и по этой зерновой сделке, конечно.

Зерно
Зерно / Kai Pilger/Unsplash nuotr.

Кроме коммерческого аспекта, здесь, может быть, подразумевается и вот этот аспект – чтобы повязать Беларусь этой коммерчески выгодной сделкой. Это сложно, конечно, назвать стратегией, но это способ каким-то образом дать понять Москве, что все-таки Беларусь не находится полностью, на 100 процентов, в руках Кремля, а что у Беларуси еще есть какая-то там своя самостоятельная отдельная политика. То есть субъектность Беларуси для Украины, в том числе для офиса Зеленского, – даже если речь идет о Лукашенко, – все-таки гораздо более выгодна, нежели настоящее, реальное признание оккупации Беларуси Россией.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / AP nuotr.

- Давайте представим, что договоренность подписана, транзит начался. Кто, на ваш взгляд, больше всего выиграет от этой сделки?

- В первую очередь, от этого выигрывает Организация Объединенных Наций. То есть те, кто инициировал эту сделку. Они выглядят людьми, которые решают вопрос с кризисом, с ценами на пшеницу. Да и Беларусь отчасти выигрывает (я имею в виду режим).

Еще раз повторюсь: это будет смотреться как жест доброй воли. То есть это такое легкое улучшение имиджа Беларуси, который основательно подпорчен. Не думаю, чтобы кто-то еще являлся бенефициаром. Ну, Литва, – да, – это транзитная территория.

Материал подготовил Александр Двоеглазов

Зерно
Роза Тутарбекова
«Беларуськалий»
Зерно
Александр Лукашенко
# Литва# Война в Украине
Война России против Украины. Киев
9 мин. назад

В небе над Украиной в новогоднюю ночь сбиты 45 российских дронов

Мемориальная доска, посвященная Владиславу Старевичу, в Каунасе
28 мин. назад

В Каунасе увековечена память пионера кукольной анимации, которого называли европейским Диснеем

Вильнюс встретил Новый год
40
47 мин. назад

Литва вступила в 2023 год: вильнюсцы встретили юбилейный год столицы в самом сердце города

40
В министерстве окружающей среды экспонируются конфискованные чучела животных
1 ч. назад

В министерстве окружающей среды экспонируются конфискованные чучела животных

Евреи
1 ч. назад

Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уезжать из России

Одна из находок Михаила Иванова
14
1 ч. назад

Михаил Иванов: Держать в руках кусок планетарной истории – это завораживает

14
Международная украинская школа
2 ч. назад

Шюгждинене: Интеграция украинских детей проходит успешно

Новогоднее поздравление президентской четы
10 ч. назад

В Новом году президент и первая леди желают сохранить доброту и целеустремленность

Ингрида Шимоните
16 ч. назад

«Пусть наступающий год будет значимым!» Премьер-министр поздравила русских жителей Литвы

Новогоднее поздравление Владимира Путина
19 ч. назад

Путин записал новогоднее обращение на фоне военных

Новогоднее поздравление Владимира Путина
2022.12.31 15:46

Путин записал новогоднее обращение на фоне военных

Ингрида Шимоните
2022.12.31 18:20

«Пусть наступающий год будет значимым!» Премьер-министр поздравила русских жителей Литвы

Жители Литвы помогают Украине
2022.12.31 13:00

В Литве делают печи-буржуйки из автомобильных дисков, чтобы согреть Украину

Алексей Резников
2022.12.31 13:31

Министр обороны Украины обратился к россиянам: Скоро закроют границы

Видео
Война России против Украины
2022.12.31 11:25

Бельгийцы в шоке: их песня помогает украинцам выжить, и как!

Война России против Украины. Пуск ракеты "Калибр"
2022.12.31 15:40

По Украине нанесён ракетный удар. В Киеве разрушения и жертвы

Новогоднее поздравление президентской четы
2023.01.01 00:25

В Новом году президент и первая леди желают сохранить доброту и целеустремленность

Папа римский Бенедикт XVI в 2005 году
2022.12.31 12:10

Умер Йозеф Ратцингер - папа римский на покое Бенедикт XVI

Виталий Кличко
2022.12.31 15:00

Кличко: Сейчас не время критиковать Зеленского

Минск
2022.12.31 14:15

Беларусь в 2022 году: политический кризис и репрессии