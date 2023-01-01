«Доверяй, но проверяй». Украинское зерно может пойти транзитом через Беларусь в Литву?

В Литву через Беларусь в любой момент могут начаться поставки украинского зерна. Такое решение продовольственного кризиса из-за развязанной Россией войны предложил генеральный секретарь ООН. Причем если раньше Минск говорил о транзитном коридоре в обмен на снятие санкций с «Беларуськалия», то сейчас уже никаких условий не выдвигает.

В интервью Русской службе Радио LRT политолог Роза Турарбекова высказала предположение, что зерновая сделка состоится с большой степенью вероятности.

- Насколько реалистично, что зерновая сделка с транзитом через Беларусь в литовские порты действительно состоится?

- Степень реалистичности достаточно высокая, тем более, как мы теперь видим, литовская сторона не против. Поэтому чисто технически я не вижу никаких препятствий для реализации этой сделки. Вопрос в том, что за этим стоит? Это такое предварительное начало для возможного переговорного процесса или это просто пока еще жест доброй воли?

Насколько я поняла по последним заявлениям, речь идет о том, что эта сделка является чисто коммерческой, то есть она не обусловлена какими-то политическими моментами. Соответственно, мы можем это пока рассматривать как, собственно говоря, коммерческую сделку. Я думаю, что какие-то попытки с белорусской стороны начать этот диалог происходят постоянно. И здесь, как говорится, все средства хороши.

Они используют в том числе и Организацию Объединенных Наций. И в этом отношении литовская сторона, как это ни странно, вначале отреагировала отрицательно, теперь отреагировала положительно. По всей вероятности, некое закулисье у этой сделки имеется.

Но я бы не стала делать преждевременные какие-то глобальные выводы о начале переговоров, потому что для того, чтобы снимать санкции, для того, чтобы вести переговоры, нужно, чтобы ситуация качественно менялась именно с белорусской стороны. Пока этого не произойдет, говорить о каких-то переговорах будет крайне сложно.

Роза Тутарбекова / Фото из личного архива

- Если раньше белорусская сторона четко заявляла, что транзит зерна возможен только в случае снятия санкций с «Беларуськалия», то теперь она готова пойти на этот транзит без каких-либо условий. Как к этому относиться? О чем это говорит?

- Ну, на самом деле, там еще есть одно добавление. Они все-таки выражают надежду, что международное сообщество и Европейский Союз, в частности, пойдут навстречу при решении вопроса об экспорте калийных удобрений. То есть все-таки это пожелание (а не предварительные условия) к этой сделке осталось. Другое дело, что белорусская сторона не имеет возможности настаивать на этом условии. Поэтому я еще раз повторюсь: они пытаются теперь это преподнести как жест доброй воли, с которого может в дальнейшем – как они, вероятно, надеются – начаться диалог по поводу снятия санкций.

«Беларуськалий» / N. Jankausko/LRT nuotr.

- Довольно удивительно и то, что Украина фактически будет получать коммерческую выгоду благодаря стране, с территории которой по мирному населению летят ракеты.

- Надо сказать, что офис Зеленского в отношении Беларуси придерживается, я бы сказала, максимально реалистичных позиций. И для них, насколько я понимаю, с точки зрения военной стратегии самой главной целью является недопущение повторения сценария, который был в феврале и в марте, – то есть когда было вторжение с территории Белоруссии,и под ударом оказался Киев. Поэтому в этой связи какие-то определенные маневры Украины я не исключаю, в том числе и по этой зерновой сделке, конечно.

Зерно / Kai Pilger/Unsplash nuotr.

Кроме коммерческого аспекта, здесь, может быть, подразумевается и вот этот аспект – чтобы повязать Беларусь этой коммерчески выгодной сделкой. Это сложно, конечно, назвать стратегией, но это способ каким-то образом дать понять Москве, что все-таки Беларусь не находится полностью, на 100 процентов, в руках Кремля, а что у Беларуси еще есть какая-то там своя самостоятельная отдельная политика. То есть субъектность Беларуси для Украины, в том числе для офиса Зеленского, – даже если речь идет о Лукашенко, – все-таки гораздо более выгодна, нежели настоящее, реальное признание оккупации Беларуси Россией.

Александр Лукашенко / AP nuotr.

- Давайте представим, что договоренность подписана, транзит начался. Кто, на ваш взгляд, больше всего выиграет от этой сделки?

- В первую очередь, от этого выигрывает Организация Объединенных Наций. То есть те, кто инициировал эту сделку. Они выглядят людьми, которые решают вопрос с кризисом, с ценами на пшеницу. Да и Беларусь отчасти выигрывает (я имею в виду режим).

Еще раз повторюсь: это будет смотреться как жест доброй воли. То есть это такое легкое улучшение имиджа Беларуси, который основательно подпорчен. Не думаю, чтобы кто-то еще являлся бенефициаром. Ну, Литва, – да, – это транзитная территория.

Материал подготовил Александр Двоеглазов