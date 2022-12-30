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2022.12.30 13:00

Шимоните: Простые меры не решат проблему роста цен на продукты

НГ
Новая газета – Балтия 2022.12.30 13:00
И. Шимоните
И. Шимоните / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Простые меры не решат проблему роста цен на продовольственные товары, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните в ответ на критику советника президента Ирены Сегаловичене.

Сегаловичене ранее раскритиковала правительство, заявив, что нужно принимать меры для сдерживания цен на продукты, в том числе снижать административную нагрузку на малый бизнес, поддерживать открытие мелких магазинов и предотвращать недобросовестное ведение бизнеса. Премьер Ингрида Шимоните в свою очередь заявила, что эти меры правильные, но звучат хорошо в теории.

«Боюсь, что в данных обстоятельствах такие меры кажутся гипотетическими. Я не верю, что советник президента не в курсе, что именно вызывает ценовой шок, почему его испытывает не только Литва, но и другие страны», — приводит BNS слова Ингриды Шимоните.

Она добавила, что правительство уже делает все, о чем говорит советник президента.

По словам Шимоните, нужно понимать, что литовский рынок маленький, и именно сейчас новые крупные игроки вряд ли на него придут. Премьер Литвы отметила, что инфляция — это проблема всего ЕС, и ее корни лежат в войне, которую Россия начала против Украины.
Предварительная годовая инфляция в Литве в декабре составила 20%. Инфляция в Литве снижается третий месяц подряд: в сентябре она достигла пика 24,1%, в октябре снизилась до 23,6%, в ноябре — до 22,9%.

Новая газета – Балтия

# Литва
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