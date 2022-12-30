Печальные перспективы на 2023: эксперты призывают бизнес готовиться к тяжелым временам

В этом году бизнес столкнулся с рядом потрясений, включая войну в Украине, цены на энергоносители, изменения на рынках и надвигающуюся рецессию, с новыми рисками. Эксперты, опрошенные LRT.lt, рассказывают, каким они видят уходящий год для бизнеса и что прогнозируют на будущее

Ограничение инвестиций, замедление роста заработной платы

Андрюс Романовскис, президент Литовской конфедерации бизнеса, сказал, что он воспринимает этот год, как стакан, который наполовину полный и наполовину пустой.

"Для некоторых предприятий это был один из лучших годов, несмотря на все трудности. Однако есть и такие сферы бизнеса, которые считают, что стакан наполовину пуст, и которые действительно боролись за выживание в этом году. Но самые мрачные прогнозы, скорее всего, не сбылись, несмотря на то, что бизнес с 2020 года живет в состоянии перманентного кризиса, или контркризиса", - прокомментировал эксперт.

Андрюс Романовскис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По его словам, когда началась война России против Украины, многие предприятия были связаны с рынками Беларуси и России.

"[Произошла] довольно внезапная переориентация и отсоединение от России и Беларуси, и мы также потеряли украинский рынок. Это показало огромную гибкость нашего бизнеса и его способность быстро адаптироваться. Я разговаривал с компаниями, которые потеряли около 20% своего оборота - транспортные, логистические компании. Они сумели переориентироваться, чтобы иметь возможность "вернуть" эти деньги на других рынках или в сфере услуг", - сказал Романовскис.

Сигитас Бесагирскас, президент Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса, сказал LRT.lt, что завершающийся год был не самым худшим для бизнеса.

"Экспорт вырос, и было много довольно хороших вещей", - сказал Бесагирскас.

Агрессия России против Украины также принесла изменения на рынке.

"Это привело к массовой инфляции не только в Литве, но и в Европе. Мы предсказывали, что война закончится к концу года, но она все еще не закончилась. Это привело к рецессии", - прокомментировал он.

Сигитас Бесагирскас / BNS nuotr.

Расходы выросли больше, чем доходы

Экономист Александр Изгородин сказал LRT.lt, что нынешняя ситуация с бизнесом в Литве неплохая, о чем свидетельствуют отраслевые показатели. Однако, по его словам, бизнес также сталкивается с проблемами, связанными с быстрым ростом расходов.

"В этом году корпоративные расходы росли быстрее, чем доходы, поэтому многие предприятия столкнутся с проблемой того, что корпоративная рентабельность и прибыль в этом году упадут. Возможно, это связано не только с ростом заработной платы, но и с резким повышением цен на энергоносители. Вторая проблема - это общая неопределенность, нестабильность ситуации, и я думаю, что это, безусловно, повлияло как на ожидания компаний, так и на их инвестиции", - сказал эксперт.

По его словам, бизнесу необходимо диверсифицировать источники продаж, чтобы оставаться конкурентоспособным.

"Я говорю как о продажах в Литве, так и о продажах на экспортных рынках, потому что мы движемся к рецессии, и это коснется и Литвы. Компаниям действительно нужно думать о том, как диверсифицировать свои продажи, не зависеть от одного рынка и одного крупного продавца. Рецессия означает, что у продавцов и покупателей могут возникнуть проблемы с оплатой", - подчеркнул Изгородин.

Еще один совет, по словам экономиста, - проверять финансовое состояние, надежность и платежеспособность деловых партнеров и страховать свои продажи. По его словам, сейчас нужны не дополнительные стимулы для бизнеса, а антиинфляционные деньги.

Александр Изгородин / BNS nuotr.

Все надеются на лучшее

Аурелиюс Швейкаускас, глава финансового учреждения Finora Bank в Литве, сказал, что по сравнению с периодом пандемии дела у бизнеса сейчас обстоят немного лучше, потому что они уже успели приспособиться к изменившимся обстоятельствам.

"Настроение деловых людей не слишком плохое, но оно может быть омрачено ожиданиями на будущее, которые трудно предсказать. Неопределенность - это, пожалуй, самый тревожный фактор для бизнеса. Например, недавнее повышение процентных ставок Центральным банком подлило масла в огонь. Уже сейчас ясно, что кредиты будут продолжать дорожать, а риск рецессии возрастает. Но бизнес постоянно живет в ожидании будущего. В нынешней ситуации трудно оценить, что произойдет в будущем, поэтому больше всего бизнес беспокоит то, что трудно планировать следующие шаги и прогнозировать будущие цены", - прокомментировал он.

По его словам, конкурентоспособность бизнеса определяется стабильностью и определенностью рынка, но эффективность, безусловно, является самым важным фактором для того, чтобы быть сильным игроком на рынке.

По словам эксперта, если посмотреть на тенденции последнего года, то меры поддержки в основном были направлены на предприятия, пострадавшие от пандемии, войны в Украине, Китае или России.

Деньги / D. Umbraso/LRT nuotr.

Кястутис Мотеюнас, генеральный директор финансируемой государством финансовой компании Invega, сказал LRT.lt, что компании по-прежнему сталкиваются с нехваткой оборотных средств, которая сохраняется с начала пандемии.

"Вызовы, вызванные пандемией, усугубляются другими проблемами, такими как китайские санкции, война в Украине и рост цен на энергоносители. В контексте всех этих проблем приоритетом для бизнеса является решение повседневных задач - оплата поставщикам за товары и услуги, регулирование денежных потоков, уплата налогов и т.д. Однако мы видим, что бизнес очень хорошо адаптируется к бесконечным вызовам и уже не боится думать о расширении, а также начинает реализовывать инвестиционные проекты, которые были отложены из-за ограничений, связанных с пандемией", - сказал эксперт.

Производители нашли новые ниши

Министерство экономики и инноваций в комментарии LRT.lt сообщило, что одной из важнейших задач министерства в последние годы было помочь литовским предприятиям, 98% которых составляют малые и средние предприятия, преодолеть возникшие перед ними трудности и пережить различные кризисы.

"Благодаря успешному сотрудничеству, государственной помощи и гибкости литовских предпринимателей мы преодолели и пандемию, и торговые войны. Литовская экономика до сих пор демонстрировала хорошие результаты. За первые девять месяцев этого года она выросла примерно на 3%, а литовский экспорт за тот же период вырос на целую треть, поэтому мы ожидаем, что год закончится достаточно хорошо", - сообщает министерство.

Бизнес / Alex Kotliarskyi/Unsplash nuotr.

В ведомстве отметили, что ведется большая работа по оказанию помощи литовским предприятиям в распределении экспорта таким образом, чтобы не быть в зависимости от одного торгового партнера.

"В этом году наша торговля с Юго-Восточной Азией, Океанией и Австралией растет. Это новая ниша для литовских производителей. Ее потенциал очень высок. Предприятиям, пострадавшим от пандемии, была оказана помощь на сумму более 450 миллионов евро. Чтобы помочь предприятиям страны в условиях роста цен на энергоносители, правительство подготовило пакет мер по поддержке бизнеса на сумму 2,5 млрд евро, в котором основное внимание уделяется поглощению шока, отсрочке уплаты налогов, по кредитам, ликвидности и инвестициям в возобновляемые источники энергии", - говорится в сообщении министерства.

Для смягчения последствий повышения цен на энергоносители для предприятий в государственном бюджете на следующий год предусмотрено дополнительно 446 млн евро, говорится в комментарии министерства.

Льгота по НДС в размере 9% для гостиниц и культурных мероприятий, срок действия которой истекал в 2023 году, будет продлена на неопределенный срок. Также была продлена льгота по НДС для услуг общественного питания и спортивных услуг, услуг по проведению развлекательных мероприятий и услуг артистов.