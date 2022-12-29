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2022.12.29 17:05

Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевской ленты

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.29 17:05
Георгиевская лента
Георгиевская лента / V. Skaraičio/BNS nuotr.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за осквернение георгиевской ленты как одного из символов воинской славы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить штраф до пяти миллионов рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В документе подчеркивается, что любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью, будет пресекаться. Однако власти смогут использовать ленты "во время проведения широкого круга мероприятий".

Георгиевская лента как символ победы в Великой Отечественной войне начала использоваться в России с середины 2000-х годов и постепенно фактически превратилась в символ лояльности политике Кремля. Оранжево-чёрную ленту также широко использовали как свой символ сепаратисты Донбасса. Она также ассоциируется в Украине с аннексией Крыма. Георгиевская лента запрещена в Украине, Молдове, Латвии и Литве.

Радио "Свобода"

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