Оперный певец Вишняускас после выступления в Минске: моим мотивом был не только гонорар

Оперный солист Вайдас Вишняускас, выступавший в Минске, в программе "Тема Дня" на телеканале ЛРТ признается, что получил хороший гонорар за свое выступление, а, говоря о волне критики, которую он получил в свой адрес, солист добавляет, что это не демократия, а "отмена культуры".

- Прошло уже больше недели с тех пор, как было объявлено о вашем участии в этом концерте. Каковы были ваши чувства? Стыд, самообвинение, может быть, раскаяние?

- Нет, я не осуждал себя. Мне просто было искренне жаль людей, которые, не выслушав меня, уже в первые дни поспешили меня осудить.

- Но с вами не удалось связаться, я могу подтвердить это на 100%.

- Во-первых, я путешествовал. Во-вторых, я болел на прошлой неделе. Другое дело, что я не хотел, чтобы некоторые фразы были вырваны из общего контекста и затем перекручены в новые темы, новые вариации, как это сделал Андрюс Тапинас, потому что в его публикации много лжи.

Сжаты именно детали, что вот был концерт, посвященный Лукашенко, накануне визита Путина и так далее, когда это был заключительный гала-концерт Рождественского фестиваля, который уже 12-й по счету. Это рождественский фестиваль.

Второе - меня пригласили друзья, и я не получал никакого официального приглашения от Министерства культуры Беларуси или даже от Оперного театра. Меня пригласили друзья, а именно первый епископ Евангельской церкви, с которым я знаком уже 20 лет, и вот уже 17 лет я иногда езжу в Беларусь служить, петь, потому что все знают, что я не просто оперный солист, что я еще и верующий, и что я пастор протестантской церкви "Новое поколение".

Вайдас Вишняускас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Многие российские артисты также в нем приняли участие.

- Были и российские исполнители, но они нигде не заявляли, что они за войну или что они ее поддерживают.

- Я понимаю, что вы говорите, и вы не раз это говорили, но, тем не менее, этот театр - государственный, это не национальный театр, это государственный театр, который содержится, каким бы он ни был, на государственные деньги, то есть на деньги режима Лукашенко. И вас представляют как гражданина Литвы, как представителя Литвы. Литва вас туда не посылала, у Литвы вообще не очень хорошие отношения с Беларусью. В такие страны уважающие себя солисты просто не едут.

- «Вы не можете ехать»- это мы так себе придумали, или есть какое-то постановление, изданное министром культуры?

- Нам не нужны правила, нам нужен собственный разум.

- Живем ли мы по-прежнему в демократическом обществе, где все еще существуют свобода слова, совести и убеждений, которыми я могу пользоваться? Что касается государственного театра, то все бюджеты во всех странах собираются с налогоплательщиков. И западные эксперты говорят, что около 80% жителей Беларуси не поддерживает режим Лукашенко. Это одно. Второе - белорусские дороги тоже строятся за счет бюджета, и все улицы освещаются тоже за счет бюджета. То есть, по вашей логике, если человек ступил на белорусскую территорию, он становится сторонником режима Лукашенко.

- Нет. И согласно вашей логике, вы бы поехали в концлагерь, чтобы выступить, и назвали бы это поддержкой тех, кто там находится?

- Я не знаю, поехал бы я в концлагерь, но меня, повторюсь, пригласили выступить.

- Есть много людей, которые сбежали из того же театра. Вы, наверное, знаете, что Маргарита Липчук сейчас поет в нашем театре, в Оперном театре.

- Я знаю.

- С какой целью вы тогда участвовали в концерте?

- И снова, меня пригласили друзья, друзья, которых я знаю уже несколько лет.

Вайдас Вишняускас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Но эти друзья работают в государственном театре имени Лукашенко.

- Да, Оксана работает режиссером в этом театре, но я знаю ее должность. Она поет на Западе, а после Нового года собирается петь в Дрездене и Мюнхене. В общем, возьмем общий культурный контекст в Евросоюзе. В Италии, например, сезон в "Ла Скала" открывается "Борисом Годуновым" Мусоргского.

- Да, было много шума, помните?

- Шума не было вообще.

- Были серьезные протесты, театр был залит краской.

- Хорошо, но я сейчас говорю о министре культуры Италии, который, конечно, не стоит на одном уровне с нашим Кайрисом. А в Германии, например, театры полны русского репертуара, русских исполнителей, тех же белорусов.

- Но в основном их высылают из России и Беларуси. Обычно они уезжают оттуда из-за таких режимов.

- Вы не знаете точной информации, я дам вам точную информацию. Во-первых, русский репертуар насыщен, а во Франкфурте была "Колдунья" Чайковского, где пела и наша Асмик Григорян. Также в Мюнхене теперь будет поставлена "Война и мир".

- Послушайте, если бы вы спели что-нибудь из российской классики, вас бы, наверное, не осудили. Вы говорите о Мусоргском в "Ла Скала", а я - о Вишняускасе в Минске. В этом и заключается разница.

- Много кто из оперных артистов поет во всем мире и в Большом театре в Москве. Их много, (...) и Анна Нетребко, и так далее. Теперь смотрите...

- Анна Нетребко начала петь только после того, как дистанцировалась от Путина, большинство театров разорвали с ней контракт, а Метрополитен-опера не продлила его.

- А в Метрополитен-опера только что пела самая известная русская меццо-сопрано Олеся Петрова, и, к сожалению, это факты. В это же время Зеленский находился в Вашингтоне. Поэтому мы могли бы принять в Европейском союзе одно положение, что мы принимаем только тех российских исполнителей, которые подписывают "Я осуждаю войну в Украине", и тогда проблемы будут решены.

Вайдас Вишняускас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Большинство из них так и поступают. Из России и Беларуси таких людей, известных теноров или других исполнителей, просто нет на европейских сценах.

- Почему их нет? (...)

- Ну, возможно, один или два, конечно.

- Почему, например, министр культуры Германии не запретил какому-то дирижеру, кто ездил с концертами в Москву, выступать, и общественность не осудила его? Потому что там - демократия, а у нас - литовская демократия, и это не демократия, это отмена культуры, то есть, когда человека угнетают.

- Вы думаете, что это демократия, когда вы едете в страну, из которой вылетают самолеты, чтобы убивать людей и детей в соседней стране... Здесь не нужна демократия, нужно просто думать.

- Я еду в страну не ради того, чтобы просто поехать в страну, я еду к своим друзьям, которые будут моими друзьями во все времена - с Лукашенко, после Лукашенко. Они были и остаются моими друзьями.

- Никто не отнимает у вас эту дружбу. Вы говорите: "Я поехал к друзьям". Но вы пошли в театр, который спонсирует Лукашенко, и говорите: "Я пошел, чтобы поддержать тех, кто страдает". Там не было страдальцев, люди не идут в театр, чтобы страдать.

- Что значит, (театр) спонсирует Лукашенко? Театр поддерживается бюджетом, налогоплательщиками. Не Лукашенко дает деньги в бюджет, а он использует бюджет, и это еще вопрос, справедливо ли это. Это уже другой вопрос. Я не понимаю, что мои друзья сделали не так. Я, например, первым делом в четверг вечером посетил службу в евангельской церкви.

Вайдас Вишняускас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Если бы вы просто были там, никто бы, наверное, ничего не сказал.

- Какая разница? Это по-прежнему белорусская территория.

- Но если бы вы действительно пошли к тем людям, которые являются вашими друзьями, к евангелистам, тогда это было бы понятно, но вы приходите в государственный театр и говорите, что здесь все хорошо, что это демократия.

- Есть ли где-нибудь в театре заявление о том, что они поддерживают войну? Я спрашиваю вас: есть ли?

- Возможно, его нет, но это государство, которое поддерживает Россию, и все государственные институты в этом государстве зависят от государственной власти.

- Поэтому все граждане Литвы, которые не заявили, что не поддерживают войну в Украине, потенциально поддерживают ее.

- Господин Вишняускас, не имеет значения, что вы сейчас говорите. Вы говорили, что вы долго думали, хотите ли вы туда поехать, и вы советовались.

- Да, это так.

Вайдас Вишняускас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Кто вам посоветовал ехать?

- У меня было два варианта. Епископы посоветовали мне. Первым был украинский епископ, мой друг, с которым я поддерживаю связь, которого я поддерживаю, которому я посылаю пожертвования, с которым мы общаемся уже много лет. Именно он кормит людей на передовой.

Другой епископ, Леонид, является епископом Евангелической церкви в Беларуси. А также ряд моих знакомых, друзей. Было только два варианта. Первое - не ехать из-за страха, потому что у нас в Литве очень хорошо развита культура отмены, возможно, лучшая в Европейском Союзе.

Вторым вариантом была "Вера и совесть", и я выбрал этот вариант, потому что знаю, к кому еду, я спросил у Оксаны, что это за концерт, какова его цель, какой должна быть публика и так далее.

- Какова была аудитория, мы, наверное, никогда не узнаем, но весь фестиваль спонсировался, опять же, теми же белорусскими государственными учреждениями.

- В котором работают люди. И мы не знаем их мнения.

- Несмотря на то, что вы говорите, что вы чувствуете свою правоту. Был ли гонорар? Какова была сумма гонорара?

- Считаете ли вы, что деньги - это самое главное в жизни?

- Я не думаю, я спрашиваю, была ли плата и сколько она составляла?

- Хорошо, в чем разница? Знаете, Беларусь никогда не сможет осилить мой гонорар. Вы это прекрасно знаете. Я задам вам вопрос: какая у вас зарплата в ЛРТ? Вы скажете мне сейчас?

- Я не ездила в Беларусь петь. Мне просто интересно, получили ли вы гонорар за тот концерт?

- Да, это так.

- Вы получили, ну, вот и все. Это то, что я хотела знать.

- Послушайте, я хочу сказать еще одну вещь о гонораре. Иногда меня приглашают петь в церквях. И я никогда не прошу никакой платы. Но если священник хочет оказать мне услугу и приглашает меня на обед, я не отказываюсь, здесь другая позиция и понятно, о чем идет речь.

В данном случае меня пригласили друзья, и моим первым мотивом был не просто гонорар. Вы понимаете или нет? Может быть, вы не понимаете, но, к сожалению, это правда.

Теперь о позиции Литвы. Театр меня игнорирует, но я ничего не потерял. Наоборот, они меня давно потеряли. Что касается всех учреждений культуры, то я не думаю, что слова Кайриса являются окончательными. Но, я верю, что слово Божье - последнее слово. Это мой комментарий.