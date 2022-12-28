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2022.12.28 17:14

Эксперт: Выбор Украины - воевать или быть уничтоженной

DW
Deutsche Welle 2022.12.28 17:14
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

Война в Украине не закончится в 2023 году, если объем поддержки Киева не будет увеличен, считает Клаудия Майор из берлинского фонда "Наука и политика".

Война России в Украине не закончится в 2023 году, если объем поддержки Киева не будет увеличен. Такое мнение высказала Клаудия Майор (Claudia Major), руководитель исследовательской группы по вопросам политики безопасности берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP), консультирующего правительство ФРГ. Цитаты из ее интервью группе изданий RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) опубликованы в среду, 28 декабря. "Война будет продолжаться еще долго", - подчеркнула Майор.

По ее словам, чтобы дать России решительный отпор, Украине необходимо больше оружия. Чтобы бороться с российскими средствами связи, снабжением и управлением войсками, ей требуются беспилотные летательные аппараты, артиллерия и реактивные артиллерийские системы с большой дальностью", - пояснила Клаудия Майор. "Чтобы освободить новые территории, нужны боевые танки и бронетранспортеры", - добавила она.

Аналитик: У РФ нет ресурсов, чтобы дойти до Молдовы

В. Путин. Война в Украине
В. Путин. Война в Украине / AP nuotr.

Немецкий эксперт не считает Москву в настоящее время способной вести новое широкомасштабное наступление. "На данный момент я не вижу у России необходимых военных возможностей, чтобы дойти до Молдовы", - отметила Клаудия Майор. Кроме того, РФ "в военном отношении сейчас не способна осуществить сухопутный штурм Киева", сказала аналитик.

Тем не менее, Москва способна нанести Украине серьезные потери и замедлить ее продвижение, "хотя бы уже отправляя на фронт плохо обученных новобранцев и продолжая разрушать гражданскую инфраструктуру", добавила Майор.

"У Украины - выбор между войной и уничтожением"

В то же время эксперт видит мало надежд на мирные переговоры. Кто считает, что у Украины есть выбор между войной с одной стороны и переговорами и миром - с другой, тот совершенно неправильно оценивает ситуацию, уверена сотрудница SWP. По ее словам, сейчас "у Украины имеется выбор лишь между войной и уничтожением: либо война, то есть освобождение оккупированных Россией территорий, - либо под российской оккупацией, как в Ирпене или Изюме - быть уничтоженной".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому агентству AP 26 декабря предложил обсудить условия окончания войны в Украине до конца февраля 2023 года на международной конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке при посредничестве генсека организации Антониу Гуттериша. Участие России будет возможно, лишь если она признает за собой ответственность за военные преступления и предстанет перед международным трибуналом, заявил Кулеба.

Представитель Гутерриша Флоренсия Сото Нино-Мартинез отреагировала на предложение: "Как уже неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может стать посредником (на мирных переговорах между Россией и Украиной. - Ред.), только если такого посредничества пожелают все стороны".

DW

Война в Украине
В. Путин. Война в Украине
# В мире# Война в Украине
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