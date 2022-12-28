Президент о дискусии по поводу бригады из Германии: мы стреляем себе по ногам

Президент Гитанас Науседа заявил, что не понимает поведения некоторых политиков, которые высказывают в общественных дискуссиях сомнения в том, будет ли Германия выполнять свои обязательства по дислоцированию в Литве бригады.

"Мы так много раз стреляли себе по ногам, что сегодня уже сами не знаем, в какой ситуации мы оказались", - в среду в интервью Телевидению ЛРТ прокомментировал ситуацию президент.

Г. Науседа также заявил, что разговоры о бригаде были начаты слишком рано, так как в первую очередь необходимо быть готовыми к размещению солдат союзников.

"Сегодня по той или иной причине мы начинаем сомневаться не только в своей готовности, но и в готовности нашего союзника, который по доброй воле в значительной степени сам проявил инициативу взять на себя больше ответственности за нашу безопасность, сегодня мы уже пытаемся (или некоторые политики пытаются) посылать сигналы недоверия, мне это совершенно не понятно", - отметил президент.

В настоящее время Берлин разместил передовой командный элемент бригады в Литве.

Вильнюс хочет, чтобы в Литве постоянно была размещена вся немецкая бригада. Немецкие официальные лица публично повторяют, что часть бойцов бригады будет находиться в Литве, а часть — на родине, но при необходимости они будут готовы быстро передислоцироваться.

Это вызвало внутри страны дебаты по поводу обязательств Германии разместить в Литве военное подразделение, равное по величине бригаде.