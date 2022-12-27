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2022.12.27 16:38

В Таллинне открылся магазин продуктов с истекающим сроком годности

НГ
Новая газета – Балтия 2022.12.27 16:38
Продукты
Продукты / E.Blaževič/LRT nuotr.

26 декабря на рынке Балтийского вокзала в Таллинне открылся магазин товаров с истекающим сроком годности.

Sumena.ee — первый в Эстонии интернет-магазин товаров с истекающим сроком годности, но теперь у компании появился и физический магазин.

«Мы получаем товары очень дешево, потому что производители и поставщики не знают, что с этим товаром делать. Мы также дешево и продаем», — рассказал основатель компании Оливер Себастьян Ламп.у

По его словам, в Эстонии ежегодно выбрасывается около 167 000 тонн продуктов питания на сумму 164 миллиона евро, большую часть которых можно было бы потреблять.

Компанию Sumena основали два молодых предпринимателя Йоозеп Кальюла и Оливер Себастьян Ламп. В настоящее время в магазине представлено около 300 категорий товаров: от сладостей и соков до бакалеи, косметических товаров и кормов для домашних животных.

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