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2022.12.27 10:13

Группа парламентариев предложила признать традиционной Армянскую апостольскую церковь

B
BNS, LRT.lt 2022.12.27 10:13
Сейм
Сейм / D. Umbraso/LRT nuotr.

Группа парламентариев предлагает признать Армянскую апостольскую церковь традиционной религиозной общиной, действующей в Литве.

Данные поправки к закону зарегистрировали 15 членов Cейма Литвы, их инициатором выступил председатель Комитета по вопросам будущего Раймундас Лопата.

Парламентарии предлагают дополнить список традиционных религиозных общин Армянской апостольской церковью, которая станет десятой в списке.

По мнению парламентариев, это поможет одной из старейших религиозных общин Литвы утвердиться.

"История исповедующих религию по обряду Армянской апостольской церкви начинается в Литве во второй половине XIV века, это означает, что исповедующие данную религию проживают в Литве и исповедуют свою религию дольше, чем члены некоторых общин, уже признанных традиционными", - отмечается в пояснениях к проекту поправок к закону.

Там также говорится, что на протяжении долгого времени в Литве проживает стабильное количество представителей армянской диаспоры.

Согласно прошлогодней всеобщей переписи населения тогда в Литве проживало 1125 человек армянской национальности.

В настоящее время государство признает девять традиционных религиозных общин и общин, которые являются частью исторического, духовного и социального наследия Литвы: католики латинского обряда, католики греческого обряда, евангелисты-лютеране, евангелисты-реформаторы, православные, старообрядцы, иудеи, мусульмане-сунниты и караимы.

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