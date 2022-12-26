Аэродром в Энгельсе второй раз за месяц атакован украинским дроном

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РC
Радио «Cвобода» 2022.12.26 10:07
В российском Энгельсе погибли трое военных
В российском Энгельсе погибли трое военных / скриншот из видео

Министерство обороны России подтвердило появившиеся сегодня ночью сообщения о взрывах на военном аэродроме в городе Энгельс в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики.

Как утверждает ведомство, средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое российских военных погибли. Авиатехника не пострадала.

В ночь на понедельник российские СМИ со ссылкой на местные паблики сообщали о взрывах на российском аэродроме воздушно-космических сил в Энгельсе.

Телеграм-канал Baza со ссылкой на местных жителей, сообщал, что в городе были слышны сигналы воздушной тревоги и звуки взрывов. В сообществе "Энгельс-онлайн" во "ВКонтакте" появились фото, предположительно, пожара на аэродроме и 34-секундное видео, на котором слышен мощный взрыв, после которого срабатывает сигнализация припаркованных машин. Видео похоже на съемку с камеры наружного наблюдения жилого дома. В комментариях некоторые пользователи пишут, что взрывов было два. О двух взрывах в районе военной авиабазы сообщало и РБК-Украина.

По информации телеграм-канала Baza, площадь пожара после взрыва в Энегльсе составила 120 квадратных метров. По предварительным данным погибли три человека, ещё четверо пострадали. Как уточнил телеграм-канал "Осторожно, новости" взрыв произошел на аэродроме "Энгельс-2", туда направились экстренные службы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в своём телеграм-канале, что сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры. Он утверждает, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было, гражданская инфраструктура не пострадала.

Аэродром в Энгельсе, от которого до ближайшей территории, подконтрольной Украине, порядка 700 километров, уже подвергался украинской атаке 5 декабря. На авиабазе размещаются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. С аэродрома, в частности, взлетают российские самолёты, атакующие цели в Украине. Ту-95МС и Ту-160 – носители ядерного оружия и входят в состав российских сил сдерживания ядерной угрозы. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение бомбардировщика Ту-95 после атаки 5 декабря.

Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары, однако американские СМИ со ссылкой на украинских чиновников уверенно пишут о том, что речь шла именно об ударах, нанесённых украинскими военными при помощи модернизированных советских беспилотников.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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