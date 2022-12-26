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2022.12.26 09:56

Сейм направил Зеленскому приглашение приехать за получением премии Свободы

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BNS 2022.12.26 09:56
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Сейм направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение приехать в январе в Вильнюс для получения премии Свободы, однако глава парламента признается, что не верит в приезд лауреата.

«Мы уже отправили официальное приглашение, и 13 января посмотрим, каким будет решение», – сказала агентству BNS Виктория Чмилите-Нильсен.

«Видимо, ожидать его приезда не очень реально», – добавила она.

Виктория Чмилите-Нильсен
Виктория Чмилите-Нильсен / E.Blaževič/LRT nuotr.

По словам спикера Сейма, в настоящее время составляется программа торжеств, и рассматривается вопрос о том, кто мог бы вручить награду В. Зеленскому.

По закону, премия свободы вручается в литовском парламенте во время торжественного заседания, посвященного Дню защитников свободы, – 13 января. В этот день вручаются статуэтка и 5 тысяч евро.

По словам В. Чмилите-Нильсен, на сей раз при составлении программы будет учитываться тот факт, что «лауреат особенный».

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Сейм учредил Премию свободы, чтобы отмечать вклад отдельных лиц и организаций в борьбу за свободное самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

Владимир Зеленский
Виктория Чмилите-Нильсен
Владимир Зеленский
# Литва# Зеленский
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