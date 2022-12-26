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2022.12.26 10:10

Улицу Шнипишкю планируется сделать местом досуга и торговли

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BNS 2022.12.26 10:10
Рождественский Вильнюс
Рождественский Вильнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

Улицу Шнипишкю, находящуюся в центре столицы, недалеко от Зеленого моста, городские власти хотят руконструировать и сделать более удобной для жителей. Это пространство задумывается как место для отдыха и развлечений. Поиск более конкретных идей о том, как использовать это пространство, еще продолжается.

Муниципалитет стремится создать уникальное пространство, соединяющее старый и новый центры города, выполняющее не только транзитную функцию, но и являющееся городской площадью, где хочется находиться.

"Улица Шнипишкю – это пешеходный променад длиной около 300 метров, которым ежедневно пользуются сотни горожан. Однако до сих пор это была только транзитная улица, не используемая в качестве общественного пространства. Поэтому планируется ее изменить – создать уникальное, репрезентативное место для горожан, удобное в любое время года", – сказала BNS советник муниципального отдела по городскому ландшафту Рута Матонене.

Улица Шнипишкю начинается от пересечения улиц Кальварийю и Упес, проходит мимо костела св. Архангела Рафаила, вильнюсского центрального универмага и заканчивается у отеля "Radisson Blu Lietuva".

По словам Р. Матонене, прежде всего самоуправление ищет идеи. В настоящее время ведутся консультации с участниками рынка, а тендер на проект планируется объявить в январе. Технический проект будет подготовлен позже.

"Пока сложно прогнозировать, когда начнутся работы по реконструкции, но, скорее всего, это произойдет в 2025 году", – сказала представитель самоуправления.

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