Эксперты: Если Украина проиграет, американцам придется защищать союзников в Польше и странах Балтии

Американские аналитики посоветовали Белому дому постоянно объяснять, для чего надо поддерживать Украину, передает Голос Америки.

Как отметил сотрудник Центра анализа европейской политики Курт Волкер, администрации Байдена надо больше объяснять политикам и общественности, что помощь Украине в победе над Россией – это самый дешевый и самый прямой способ гарантировать безопасность всей Европы от российского империализма.

"Война в Украине требует лишь денег, часть из которых пойдет на развитие американской промышленности, - сказал Волкер. - А война, которую Россия принесет в Европу, потребует уже американских жизней. Ведь если Украина проиграет, мы столкнемся с риском того, что американцам придется защищать союзников по НАТО в Польше и странах Балтии".

По мнению эксперта по международным вопросам Стивена Бланка из Института исследований внешней политики, тот факт, что 127 конгрессменов-республиканцев не пришли послушать выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе – плохой знак. Он отметил, что Белому дому нужно отточить аргументы, чтобы убедить скептиков помогать Украине в следующем году.

UNIAN