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2022.12.26 13:00

В Иране заявили об "эффективности" своих дронов на фоне обвинений Запада

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.26 13:00
Иранский беспилотник Shahed 129
Иранский беспилотник Shahed 129 / фото Wikipedia

Высокопоставленный иранский генерал, начальник Генштаба страны Мохаммад Багери назвал доказательством "эффективности" иранских беспилотников звучащие утверждения об использовании Россией этих дронов в войне против Украины.

Киев и его западные союзники не раз обвиняли Россию в использовании иранских дронов-камикадзе при ударах по украинских городам в ходе военного вторжения, в частности, при обстрелах критически важной для Украины энергетической инфраструктуры.

"Помимо того, что многие из этих утверждений могут быть ложными, это по сути свидетельствует об эффективности, важности и высоком уровне Исламской республики в том, что касается дронов", - цитирует Мохаммада Багири иранское новостное агентство "Тасним".

Иран не раз отрицал поставки оружия России для ведения боевых действий в Украине. При этом в начале ноября Тегеран заявил, что ещё до февральского вторжения России в Украину Иран поставил Москве партию дронов.

Западные страны в связи с применением дронов-камикадзе в Украине ввели санкции против ряда иранских фирм и членов военного командования Ирана. Под санкции попал и генерал Багери.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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