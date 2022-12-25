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2022.12.25 14:30

Путин: В конфликте России с Украиной виноваты оппоненты Москвы

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.25 14:30
Владимир Путин
Владимир Путин / AP nuotr

Россия в отношении Украины действует в правильном направлении, она защищает свои национальные интересы. Об этом заявил президент России в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

По словам Владимира Путина, в основе конфликта с Украиной лежит политика оппонентов Москвы, "направленная на растаскивание исторической России".

"Разделяй и властвуй. Вот они всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом — в объединении русского народа", — сказал президент.

Отвечая на вопрос о том, как России отступить от опасной черты, Путин сказал: "Я не считаю, что она такая уж опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан".

Президент также отметил, что Москва готова договариваться "со всеми участниками о приемлемых развязках" конфликта с Украиной. "Но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они", — отметил Путин.

Кроме того, по словам президента, события последних месяцев убедили его в том, что 99,9% россиян готовы "положить всё" в интересах страны.

И Москва, и Киев последнее время говорят о возможности вести переговоры. При этом каждая сторона имеет свои условия. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчёркивал, что Киев намерен вернуть все потерянные территории, включая аннексированный Крым. Кремль настаивает на признании в составе России новых захваченных регионов.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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