Снежная буря в США

Новости

15 мин. назад

В результате зимней бури в США погибли более 20 человек

Государственная Дума Российской Федерации

Новости

15 мин. назад

В России намерены повысить налоги для уехавших россиян

Владимир Путин

Новости

1 ч. назад

Путин: В конфликте России с Украиной виноваты оппоненты Москвы

Вильнюс

Новости

3 ч. назад

Эксперты: Численность национальных общин снижается из-за эмиграции и уменьшения рождаемости

Война России против Украины. Бахмут

Новости

4 ч. назад

ISW: у "ЧВК Вагнера" тяжелые потери, темп наступления под Бахмутом снизился

Папа римский Франциск

Новости

4 ч. назад

Папа римский Франциск в канун Рождества осудил войны

Российские старшеклассники

Новости

4 ч. назад

В России утвердили военную подготовку в школах

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Новости

5 ч. назад

Пионтковский: Путин подставил Лукашенко под ответный ядерный удар

Сталинградская битва

Новости

5 ч. назад

Взгляд на современность с позиций Второй мировой войны – переведен роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба»

Презентация выставки Максима Драницына. Слева направо: Ханна Голуб, Максим Драницын, Анастасия Берёза

Новости

5 ч. назад

Художники Максим Драницын и Анастасия Берёза: Мы просто влюбились в Вильнюс!

Рождество в Вильнюсе

Новости

5 ч. назад

LRT.lt поздравляет с Рождеством

Джон Кирби

Новости

6 ч. назад

США: 80 процентов бойцов ЧВК Вагнера в Украине - заключенные

Телеканал "Дождь"

Новости

6 ч. назад

Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь"

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Новости

6 ч. назад

"Доверяй, но проверяй". Как итоги встречи Путина и Лукашенко отразятся на политике обеих стран

Демонтаж советских памятников на вильнюсском Антакальнисском кладбище

Новости

6 ч. назад

Страны Балтии избавляются от последних советских символов

Весь вильнюсский транспорт ходит с весны с такими лозунгами

Новости

6 ч. назад

Украинские беженцы в Европе: вызовы и новые возможности

Новости

2022.12.25 15:25

В России намерены повысить налоги для уехавших россиян

D
DW 2022.12.25 15:25
Государственная Дума Российской Федерации
Государственная Дума Российской Федерации / AP Photo

Законопроект о повышении налоговых ставок разрабатывает Госдума. Глава нижней палаты Володин считает, что следует "отменить преференции" для уехавших из РФ.

Госдума РФ разрабатывает законопроект о повышении налогов для уехавших из страны россиян, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. "Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство", - написал он на своей странице в Telegram в воскресенье, 25 декабря.

По словам Володина, "до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны". При этом есть и такие, "кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно", и это неправильно, подчеркнул председатель Госдумы.

Запрет на удаленную работу

В декабре стало известно, что правящая в РФ партия "Единая Россия" работает над законопроектом, запрещающим уехавшим за границу россиянам работать удаленно по некоторым специальностям, перечень которых определит правительство. Издание "Вёрстка" писало, что ограничения могут затронуть работников сферы информационной безопасности и ряда других важных для государства областей.

После российского вторжения в Украину, а затем после объявления мобилизации из РФ уехали сотни тысяч россиян трудоспособного возраста, в том числе бизнесмены, IT-специалисты, научные сотрудники, врачи и музыканты. Сколько из них остались за границей, не известно. По подсчетам Росстата, в первом полугодии миграционный отток из страны составил около 96 тысяч человек.

DW

# В мире# Война в Украине
Снежная буря в США
16 мин. назад

В результате зимней бури в США погибли более 20 человек

Владимир Путин
1 ч. назад

Путин: В конфликте России с Украиной виноваты оппоненты Москвы

Вильнюс
5
3 ч. назад

Эксперты: Численность национальных общин снижается из-за эмиграции и уменьшения рождаемости

5
Война России против Украины. Бахмут
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

ISW: у "ЧВК Вагнера" тяжелые потери, темп наступления под Бахмутом снизился

Папа римский Франциск
4 ч. назад

Папа римский Франциск в канун Рождества осудил войны

Российские старшеклассники
4 ч. назад

В России утвердили военную подготовку в школах

Владимир Путин и Александр Лукашенко
5 ч. назад

Пионтковский: Путин подставил Лукашенко под ответный ядерный удар

Видео
Сталинградская битва
5
5 ч. назад

Взгляд на современность с позиций Второй мировой войны – переведен роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба»

5
Презентация выставки Максима Драницына. Слева направо: Ханна Голуб, Максим Драницын, Анастасия Берёза
14
5 ч. назад

Художники Максим Драницын и Анастасия Берёза: Мы просто влюбились в Вильнюс!

14
Рождество в Вильнюсе
5 ч. назад

LRT.lt поздравляет с Рождеством

Весь вильнюсский транспорт ходит с весны с такими лозунгами
2022.12.25 08:45

Украинские беженцы в Европе: вызовы и новые возможности

Виктория Чмилите-Нильсен
2022.12.24 17:30

«Доброго здоровья вам и вашим близким». Спикер Сейма поздравляет русскоязычных жителей Литвы

Презентация выставки Максима Драницына. Слева направо: Ханна Голуб, Максим Драницын, Анастасия Берёза
14
2022.12.25 10:00

Художники Максим Драницын и Анастасия Берёза: Мы просто влюбились в Вильнюс!

14
Рождество Христово
2022.12.25 06:40

Почему Рождество отмечают два раза?

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Интервью ЛРТ
2022.12.25 09:00
Интервью ЛРТ

"Доверяй, но проверяй". Как итоги встречи Путина и Лукашенко отразятся на политике обеих стран

Ингрида Шимоните
2022.12.24 17:20

И. Шимоните: Будем верить, что даже в очень сумрачном небе сможем увидеть Звезду Надежды

Гитанас Науседа и Диана Науседене
2022.12.24 18:14

Поздравление президентской четы: Порадуемся мгновениям, проведенным вместе

Владимир Путин и Александр Лукашенко
2022.12.25 10:20

Пионтковский: Путин подставил Лукашенко под ответный ядерный удар

Видео
Клайпедская школа им. Максима Горького
2022.12.25 07:20

Клайпедская русскоязычная школа им. Максима Горького переименована в прогимназию Уостамиесчё

Рельсы, ассоциативное фото
2022.12.24 16:28

Поезд смертельно ранил мужчину