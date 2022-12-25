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2022.12.25 11:29

Папа римский Франциск в канун Рождества осудил войны

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DW 2022.12.25 11:29
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск / AP nuotr.

В мире есть много мест, где сегодня попирают достоинство и свободу, отметил понтифик. Войну в Украине он в своей проповеди напрямую не упомянул.

На торжественной мессе в канун Рождества папа римский Франциск выступил с осуждением войн. "Люди, жаждущие власти и денег, пожирают даже своих близких, братьев и сестер. Сколько в мире войн! И как много мест, где и сегодня попирают достоинство и свободу", - отметил понтифик во время проповеди в соборе Святого Петра в Ватикане в субботу, 24 декабря. Войну, развязанную Россией в Украине, он в своей речи напрямую не упомянул.

Слабые и бедные - те, кто "больше всего страдает от человеческой алчности", подчеркнул папа римский. "И в это Рождество человечество, ненасытное к деньгам, власти и удовольствиям, не находит места для маленьких, для многих неродившихся, бедных, забытых людей, как это было и с Иисусом. Я думаю в первую очередь о детях, поглощенных войной, бедностью и несправедливостью", - сказал Франциск.

В то же время он призвал людей не поддаваться страху, пессимизму и отчаянию и вновь обрести доверие: "Бог рождается в яслях, чтобы ты родился заново именно там, где, по твоему мнению, ты достиг дна. Нет такого зла, такого греха, от которого Иисус не хочет и не может спасти тебя. Рождество означает, что бог рядом: пусть доверие возродится!".

Тысячи человек на богослужении

Из-за пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах в Ватикане были разрешены только религиозные службы с ограниченным участием. В канун Рождества 2022 года в соборе Святого Петра снова собралось большое количество людей. По данным Святого Престола, внутри находилось около 7000 верующих, еще около 3000 наблюдали за мессой снаружи, на площади Святого Петра. В Вифлееме, который традиционно считается местом, где был рожден Иисус Христос, в рождественский сочельник собираются христиане со всего мира. Ожидается, что в этом году город примет тысячи паломников.

DW

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