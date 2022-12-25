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2022.12.25 07:20

Клайпедская русскоязычная школа им. Максима Горького переименована в прогимназию Уостамиесчё

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BNS 2022.12.25 07:20
Клайпедская школа им. Максима Горького
Клайпедская школа им. Максима Горького / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Клайпедская русскоязычная школа им. Максима Горького по решению Клайпедского совета будет переименована в прогимназию Уостамиесчё (Портового города).

По итогам дискуссии такое решение поддержали 24 депутата, один выступил против, трое воздержались.

По словам заведующей отделом образования Клайпедского самоуправления Лаймы Прижгинтене, еще в апреле комитет по культуре, образованию и спорту предложил коллективу школы им. Максима Горького обсудить вопрос о новом названии учреждения.

Необходимость в переименовании была вызвана ухудшением геополитической ситуации из-за войны России против Украины.

Школьное сообщество голосовало по вопросу о переименовании в июне, по окончании учебного года, но тогда не хватило мнений респондентов.

Школа попросила провести новый опрос осенью, и в октябре 70 проц. респондентов – учащихся, учителей и родителей – высказались за изменение названия.

"Сообщество решило, что это название будет звучать красиво. Школа находится рядом с портом, я сама заканчивала эту школу. Вернулась уже в качестве учителя. Мне было бы очень приятно, если бы школа стала Уостамиесчё", – сказала членам совета Елена Кулик, представлявшая школьное сообщество.

Рассматривались и другие названия – Гинтаро (Янтарная), Школа гуманистической педагогики, Швесос (Света).

Имя Максима Горького, знаменитого русского писателя и публициста прошлого века, клайпедская школа получила в 1945 году.

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