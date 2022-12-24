И. Шимоните: Будем верить, что даже в очень сумрачном небе сможем увидеть Звезду Надежды

Премьер-министр Ингрида Шимоните поздравляет жителей Литвы с праздниками.

В своем поздравлении с Рождеством премьер-министр называет этот праздник "торжеством надежды, веры и единения, которое рождается в сердце каждого из нас, и никакие потрясения или испытания не в силах его разрушить".

Глава кабинета предлагает в эти праздничные дни замечать, как много у нас есть того, за что мы можем быть благодарны. "Будем искренне верить, что даже в очень сумрачном небе сможем увидеть Звезду Надежды, надо лишь очень внимательно ее искать", - сказала она.

И. Шимоните призналась, что для нее суть Рождества лучше всего раскрывает наряженная елка в украинской Буче, "которая освещена не огнями, а сердцами местных жителей. Это сильный символ победы надежды над любой тьмой".

Премьер-министр призывает жителей Литвы праздновать Рождество с сердцами, преисполненными любви, веры и сострадания к тем, кому сейчас особенно тяжело. "Давайте поддержим народ Украины всем, чем сможем, (...) потому что делясь мы всегда становимся сильнее", - сказала руководитель правительства.