Анна Бабушкина о любви к литовской фолк-музыке: Произошло чудо!

Незадолго до Рождества композитор, певица, интерпретатор народных песен Анна Бабушкина и её группа «Liberte» представили в Кярнаве песни из будущего альбома, у которого пока нет названия. Программа «Наша русская улица» рассказывает о творческом пути Анны и её романе с литовской народной музыкой.

Концерт Анны Бабушкиной и её группы «Liberte» назывался «Земля, воздух, вода и любовь». Лучшего места для его проведения трудно было и представить: Кярнаве – древняя столица Литвы, здесь всё дышит архаикой.

Ощущение ретро усугубляла и обстановка зала, где проходило выступление. Это галерея деревянных скульптур Иполитаса Ужкурниса. Впрочем, народный мастер жил уже в ХХ веке, и потому некоторые его работы выглядят вполне современно. Даже Христос на распятье изображён чуть-чуть неформально...

Фрагмент скульптуры Иполитаса Ужкурниса в галерее Кярнаве / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

На концерте в Кярнаве Анна исполняла в основном обработки литовских народных песен, но было и несколько авторских композиций.

Анна Бабушкина и группа «Liberte» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Эти песни практически все – из нового альбома, – рассказывает Анна. – Альбом будет выходить весной, альбом о любви. Песни основаны на сюжете легенды «Юрате и Каститис». Песни подобраны так, как история. Мне хотелось сделать музыкальную сказку. Насколько получилось, я не знаю. Обложка будет очень интересная, сказочная. Дочь моей подруги Дарья Смагина (девочка, ей 18 лет) нарисовала потрясающую картину. Подводный мир. Разный подводный мир сказочный».

Обложка будущего альбома Анны Бабушкиной и группы «Liberte» / рисунок Дарьи Смагиной

«С детства у меня были две мечты – лошадка и пианино, – улыбается Анна Бабушкина. – Когда была маленькая, я просила: «Мама, купи мне пианину, купи пианину! И лошадку». И всё, больше мне ничего не надо. Мороженого не надо, вообще ничего не надо, – только это. Ну, пианино мы не могли купить – детей шестеро. В музыкальную школу меня тоже не могли отдать, соответственно».

Анна Бабушкина / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

После школы Аня Бабушкина поступила в профессионально-техническое училище, но мысль о музыке всё не давала покоя.

«Где-то лет в 17, наверное, я поступила в музыкальную школу, – вспоминает музыкант. – Сама просто пошла и поступила в музыкальную школу. Но моей стипендии не хватило, чтобы оплатить музыкальную школу. Школа стоила 35 рублей, по-моему, – а моя стипендия была 29 рублей, на что я должна была поесть, купить проездной… И я целый месяц плакала с этим листочком, где написано, что я поступила в музыкальную школу. Потому что это был уже последний шанс учиться музыке. Но я играла на гитаре, пела песни. Сочиняла длиннющие какие-то баллады – про монаха, про лошадь, про собаку...».

Анна Бабушкина в 1993 году / фото из личного архива

Примерно в начале 1990-ых во время одного туристического похода Анну Бабушкину увидел белокурый молодой человек по имени Максим – будущий фронтмен популярной группы «Биплан» Макс Мельман.

Макс Мельман / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«В тех же походах она брала с собой гитару, – рассказывает Макс. – Она тогда играла на гитаре, – а мы уже очень сильно думали об этом, хотя ещё абсолютно не умели этого делать. Что-то пытались, но… А она играла, и это было чудо для нас! Играла она, скажем так, больше дворовые песни. И, если откровенно сказать, то играть она и сама особо не умела. Но, тем не менее, она знала три-четыре-пять-семь аккордов и связывала их в одно. И у неё были ещё и свои песни, насколько я помню. Одна, две, три – может, больше. Она послужила нам хорошим пинком под зад. Потому что мы видели, что девчонка (ну, не девчонка – она старше нас немножко была) сидит, играет на гитаре, – а почему мы так не сможем? И, на самом деле, она нас очень сильно подтолкнула, и мы ей очень сильно благодарны. То есть, не было бы её – наверное, не было бы и нашей группы».

Анна Бабушкина / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Любовь к музыке не оставляла Анну даже тогда, когда она обзавелась семьёй и в семье появился первый ребёнок. В 27 лет она отважилась поступить в консерваторию – а до этого училась пению и игре на пианино частным образом.

«Мне сказали: «А что это ты ходишь тут, берёшь уроки? Дорого – и на пение, и на пианино. Поступай в консерваторию!» Я говорю: «Разве можно?» Говорят: «Конечно, можно!» И я поступила. Так как я была без музыкального образования, проще было поступить на фольклор. Там была музыкальная педагогика плюс руководство ансамблем. Я туда поступила, и мне говорят: «Ну вот, через годик сможешь перейти на дирижирование, чтобы не мучиться тебе на фольклоре». Я говорю: «О, хорошо! Я через год перейду». И вот я год учусь на этом фольклоре и понимаю, что это такая красота – фольклор! Просто прекрасные песни, тексты, мелодии! Невероятно! Я просто влюбилась в фольклор!» – признаётся музыкант.

Анна Бабушкина и группа «Liberte» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Многие до сих пор удивляются, что носительница таких русских имени и фамилии – Анна Бабушкина – занимается литовским фолком. Сама Анна о неожиданном повороте в своей творческой судьбе говорит просто: «Произошло чудо».

К сегодняшнему дню Анна как композитор написала музыку к нескольким спектаклям и нескольким фильмам, приняла участие во множестве литовских и международных фестивалей, в международном культурном проекте.

Некоторые композиции Анны Бабушкиной были включены в фольклорные сборники «Note Lithuania», направленные на повышение узнаваемости Литвы в мире. Как, например, песня «Miegužio noriu» («Хочу баиньки»).

Ещё во время учёбы в консерватории, в 2004 году, Анна создала группу «Liberte». Состав коллектива иногда менялся, но неизменным оставался набор музыкальных инструментов, и обязательно там должны были быть канклес… Звук канклес Бабушкина боготворит – в своё время в консерватории на них интерпретировала даже русские народные песни!

Анна Бабушкина и группа «Liberte» / фото из личного архива

«Фольклор в чистом виде сложно усваивается, особенно в современном мире, – рассуждает музыкант. – Когда я слышу песню, мне хочется что-нибудь туда добавить, но страшно испортить. А так как мне было страшно испортить (хотя, может, не мне судить), – то я ещё поступила в Музыкальную академию на этномузыкологию. И я её закончила специально для того, чтобы ещё глубже фольклор познавать и чтобы более аккуратно к нему относиться. Краски, наверное, побольше в него привносить. Он и так красивый, – а если туда ещё добавить каких-то украшений, то он вообще прекрасен!».

Анна Бабушкина и группа «Liberte» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Когда-то, ещё до создания группы «Liberte» и даже до поступления в консерваторию, Анна пела в составе другой группы – «Expromtus». Членами этого коллектива были и будущие звёзды группы «Биплан» Макс Мельман и Олег Алексеев.

Макс Мельман / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Это была тоже интересная штука, – вспоминает Макс. – Мы пели Анины песни, пели песни кого-то из нас – мои или Олега. Мы «Animals» перепевали. Но это было в компаниях. И мы почему-то назвались «Expromtus». После этого мы уже стали понемножку понимать, что мы всё-таки рокеры. Мы всё-таки хотим этого всего – сцены, света… А она в то время, мне кажется, всё равно больше была склонна к авторской песне. Я бы назвал это так, наверное. Не совсем так – но ближе к авторской песне. И тут наши пути разошлись».

Хотя творческие пути разошлись, по словам Макса Мельмана, он всё равно постоянно держал Аню в поле своего зрения. И совсем не удивился, когда она стала работать в жанре фолк и неофолк.

Анна Бабушкина и группа «Liberte» / фото из личного архива

«В принципе, было ясно, что это всё туда идёт, – продолжает Макс Мельман. – Фольклор просто ещё больше раскрасил… Или, наоборот, – она внесла в фольклор… То есть, они дополнили друг друга как-то, они нашли друг друга. Началась связь любовная между Аней и фольклором литовским, – и всё получилось. И я очень рад за неё. Очень рад и очень люблю её. Очень нравится то, что она делает. Может быть, выдам секрет, но у нас всё ещё есть мысль о каком-то совместном проекте. Но эти мысли уже в течение нескольких лет существуют».

Анна Бабушкина / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Композитор, певица, интерпретатор народных песен Анна Бабушкина возглавляет вильнюсский семейный центр «Planeta Radosti», а также много лет преподаёт в нём пение и игру на гитаре.

У самой Анны семья дружная-предружная. Супруг – Вадим Потапчик, две дочери – Александра и Анастасия. У обеих имена начинаются на букву «А», как и у мамы. Александра ещё школьница и не определилась с будущей профессией, а вот Анастасия – фотомодель в Лондоне, но пробует себя и в других ипостасях.

«Кстати, Анастасия сняла мне два клипа уже, – не без гордости говорит Анна Бабушкина. – И оператор она у нас, и режиссёр. Придумывает клипы. Звонит: «Мама, давай мы тебе клип снимем!» Говорю: «Ну, давай снимем». И вот она начинает мучить маму. Ну, молодец, ей удалось».

Анна Бабушкина / стоп-кадр из видеоклипа на песню "Туда, где печаль" (режиссер Анастасия Потапчик)

В клипе «Туда, где печаль» Анна Бабушкина лихо скачет на лошади. Когда-то в детстве будущая певица просила у мамы лошадку. И вот, пожалуйста – на лошадку её усадила собственная дочь. Чем не рождественская история?..