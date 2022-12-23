В оккупированном Мариуполе сносят драматический театр

В оккупированном Мариуполе сносят здание драматического театра, разрушенного авиаударом российских войск в марте. Об этом сообщает городской совет.

«В Мариуполе сравнивают драмтеатр с землей. После скинутых авиабомб они заканчивают разрушать остатки здания. Чтобы навсегда спрятать свои преступления», — говорится в сообщении.

По словам советника мэра города Петра Андрющенко, оккупационные власти сносят заднюю и центральную часть здания, а на основе фронтальной планируется создать «реконструкцию».

В результате бомбардировки российскими войсками драматического театра в Мариуполе 16 марта погибли около 300 мирных жителей. ОБСЕ и правозащитная организации Amnesty International классифицировали бомбежку драмтеатра как военное преступление.



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