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2022.12.23 17:01

В оккупированном Мариуполе сносят драматический театр

НГ
Новая газета – Балтия 2022.12.23 17:01
Драматический театр в Мариуполе
Драматический театр в Мариуполе / AP nuotr.

В оккупированном Мариуполе сносят здание драматического театра, разрушенного авиаударом российских войск в марте. Об этом сообщает городской совет.

«В Мариуполе сравнивают драмтеатр с землей. После скинутых авиабомб они заканчивают разрушать остатки здания. Чтобы навсегда спрятать свои преступления», — говорится в сообщении.

По словам советника мэра города Петра Андрющенко, оккупационные власти сносят заднюю и центральную часть здания, а на основе фронтальной планируется создать «реконструкцию».

В результате бомбардировки российскими войсками драматического театра в Мариуполе 16 марта погибли около 300 мирных жителей. ОБСЕ и правозащитная организации Amnesty International классифицировали бомбежку драмтеатра как военное преступление.

Новая газета - Балтия

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