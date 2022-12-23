Елка в Вильнюсе

Новости

10 мин. назад

От советской эпохи до наших дней: как менялась главная рождественская ель Литвы?

"Литовский курьер"

Новости

1 ч. назад

Еженедельник на русском языке "Литовский курьер" больше не будет выходить в печатной версии

Вальдемар Томашевский

Новости

1 ч. назад

Вальдемар Томашевский примет участие в выборах мэра Вильнюса

Маргарита Дробязко

Новости

2 ч. назад

Из повестки Сейма исключен вопрос о лишении гражданства за поддержку агрессора

Владимир Зеленский в Конгрессе США

Новости

3 ч. назад

Конгресс США рассматривает выделение $45 млрд для Украины

Владимир Зеленский в Конгрессе США

Новости

3 ч. назад

«Показательный и беспрецедентный». Итоги визита Зеленского в США: оценки

В Клайпеде гимназию имени Максима Горького переименуют в Клайпедскую прогимназию портового города

Новости

4 ч. назад

В Клайпеде кипят страсти из-за переименования школы им. М. Горького - хакеры взломали сайт школы

Праздничный Вильнюс

Новости

4 ч. назад

В Вильнюсе на Новый год общественный транспорт будет бесплатным

Lietuvos kariai moko ukrainiečius taisyti vokiškas haubicas

Новости

5 ч. назад

ФОТО. "Общий враг мотивирует": литовские военные обучают украинцев ремонту немецких гаубиц

Сочельник

Новости

6 ч. назад

Рождество по-литовски: 12 традиционных блюд, игры и гадания

Вильнюс

Новости

6 ч. назад

Погода: в Сочельник вернется зима

В. Путин

Новости

6 ч. назад

Путин о комплексах "Пэтриот" в Украине: "Мы их пощёлкаем"

Повилас Панагас и Маргарита Дробязко - репетиция шоу в Сочи

Новости

6 ч. назад

Депутаты решат, лишать ли гражданства Литвы за поддержку агрессора

Работа

Новости

7 ч. назад

"Работники напуганы" - каждый третий в Литве не ожидает повышения зарплаты в следующем году

Штаб-квартира "ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге

Новости

7 ч. назад

Белый дом: Северная Корея поставила ракеты для "ЧВК Вагнера"

Switchblade 600

Новости

22 ч. назад

Литва и США подписали договор о покупке боевых дронов Switchblade

Новости

2022.12.23 14:57

Еженедельник на русском языке "Литовский курьер" больше не будет выходить в печатной версии

B
BNS, LRT.lt 2022.12.23 14:57
"Литовский курьер"
"Литовский курьер" / kurier.lr

Останавливается издание еженедельника "Литовский курьер", последний печатный номер выйдет на следующей неделе.

"К сожалению, это так. Такова экономическая ситуация. Предприятие приложило все усилия, чтобы продолжать работу, но, к сожалению, с одного тиража газета не может выжить, не хватает рекламы", - сказала BNS Йоланта Андреева, директор компании LK Massmedia, которая издает еженедельник.

По ее словам, последний печатный номер появится в четверг, 29 декабря, чтобы попрощаться с читателями.

В настоящее время решается вопрос об освещении новостей в интернете. Эта же компания также управляет веб-сайтом kurier.lt.

По словам Андреевой, еженедельник "Литовский курьер" издавался для русскоязычной аудитории почти три десятилетия.

«А название этой газеты еще старше, оно было восстановлено. Это первая газета на русском языке после восстановления независимости», — сказал глава компании.

По ее словам, на решение отказаться от издания газеты также повлияли постоянно растущие расходы на печать.

«Литовский курьер» издается в Вильнюсе с 1995 года.

# Литва
Елка в Вильнюсе
11
11 мин. назад

От советской эпохи до наших дней: как менялась главная рождественская ель Литвы?

11
Вальдемар Томашевский
1 ч. назад

Вальдемар Томашевский примет участие в выборах мэра Вильнюса

Маргарита Дробязко
2 ч. назад

Из повестки Сейма исключен вопрос о лишении гражданства за поддержку агрессора

Владимир Зеленский в Конгрессе США
3 ч. назад

Конгресс США рассматривает выделение $45 млрд для Украины

Владимир Зеленский в Конгрессе США
3 ч. назад

«Показательный и беспрецедентный». Итоги визита Зеленского в США: оценки

В Клайпеде гимназию имени Максима Горького переименуют в Клайпедскую прогимназию портового города
4 ч. назад

В Клайпеде кипят страсти из-за переименования школы им. М. Горького - хакеры взломали сайт школы

Праздничный Вильнюс
4 ч. назад

В Вильнюсе на Новый год общественный транспорт будет бесплатным

Lietuvos kariai moko ukrainiečius taisyti vokiškas haubicas
9
5 ч. назад

ФОТО. "Общий враг мотивирует": литовские военные обучают украинцев ремонту немецких гаубиц

9
Сочельник
5
6 ч. назад

Рождество по-литовски: 12 традиционных блюд, игры и гадания

5
Вильнюс
6 ч. назад

Погода: в Сочельник вернется зима

Сочельник
5
2022.12.23 09:35

Рождество по-литовски: 12 традиционных блюд, игры и гадания

5
Праздничный Вильнюс
2022.12.23 11:17

В Вильнюсе на Новый год общественный транспорт будет бесплатным

Дмитрий Рогозин и Владимир Путин
2022.12.22 17:04

Врачам не удалось извлечь осколок из позвоночника Рогозина

В Клайпеде гимназию имени Максима Горького переименуют в Клайпедскую прогимназию портового города
2022.12.23 12:00

В Клайпеде кипят страсти из-за переименования школы им. М. Горького - хакеры взломали сайт школы

Рождество
2022.12.22 16:35

10 лучших рождественских фильмов для праздничного настроения

Работа
5
2022.12.23 09:07

"Работники напуганы" - каждый третий в Литве не ожидает повышения зарплаты в следующем году

5
Вильнюс
2022.12.23 09:34

Погода: в Сочельник вернется зима

Switchblade 600
2022.12.22 17:37

Литва и США подписали договор о покупке боевых дронов Switchblade

Повилас Панагас и Маргарита Дробязко - репетиция шоу в Сочи
2022.12.23 09:17

Депутаты решат, лишать ли гражданства Литвы за поддержку агрессора

Г. Науседа
2022.12.22 17:00

Науседа: ЕС не имеет право идти на уступки России