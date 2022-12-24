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«Доброго здоровья вам и вашим близким». Спикер Сейма поздравляет русскоязычных жителей Литвы

ТВ РС LRT.lt
Томас Валкаускас, Русская служба Радио LRT, LRT.lt 2022.12.24 17:30
Виктория Чмилите-Нильсен
Виктория Чмилите-Нильсен / Fot. Olga Posaškova

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен поздравляет русскоязычных жителей страны с наступающими праздниками. 

Текст поздравления:

«Дорогие сограждане! Уходящий год преподнёс нам много сложнейших испытаний. В первую очередь, это связано с вторжением в Украину, которое привело к крупномасштабной войне на европейском континенте, с ужасающими разрушениями, страданиями и человеческими жертвами. Наш долг и как государства, и как граждан Литвы – всячески помогать пострадавшим от этого безумия. Мы это делаем и будем делать впредь. В этой связи хочу искренне поблагодарить всех тех, кто в это нелёгкое время проявил человеческое сострадание и гражданскую позицию. Спасибо вам за ваше понимание, за стойкость и солидарность!

Мы делаем много, и обещаю, что сделаем ещё больше, чтобы негативные последствия этого безумия как можно меньше отразились на благосостоянии всех жителей Литвы. Наступающий год, видимо, также будет полон вызовов, однако я глубоко убеждена, что вместе мы сможем их преодолеть.

Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством! Доброго здоровья вам и вашим близким. Семейного благополучия и счастья в новом году!»

Kalėdinis Seimo pirmininkės sveikinimas rusų kalba

Поздравления председателя Сейма на русском языке прозвучали и в эфире Радио LRT.

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