Пограничники Литвы вытащили из Нямунаса 44-ую партию белорусской контрабанды

Литовские пограничники вытащили из реки Нямунас очередную партию контрабанды – 1,2 тыс. пачек белорусских сигарет.

Это уже 44-ая партия белорусской контрабанды, которую пограничники литовского бальнеологического курортного города Друскининкай вытащили из Нямунаса в этом году, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Нарушители закона прикрепили к грузу две кадки с песком, тем самым отрегулировав плавучесть груза. К сигаретам также прикрепили GPS-навигатор для животных и дистанционный дверной звонок.

В четверг вечером пограничники заметили подозрительный объект, плавающий в Нямунаса, в пределах села Липлюнай Друскининкского самоуправления. Пограничники вытащили его из реки.

Выяснилось, что в пакете, завернутом в полиэтилен, находилось 1200 пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусскими акцизными марками.

На этот раз лица, выгрузившие контрабанду на белорусском берегу, даже не трудились замаскировать груз льдом и снегом и не пытались сделать его похожим на лед, как это обычно делалось в таких случаях до сих пор.

На этот раз контрабандисты прикрепили к коробкам из-под сигарет два пластиковых бака и наполнили их песком. Это было сделано для того, чтобы отрегулировать плавучесть груза, то есть чтобы он тонул в воде и не был замечен с берега, но в то же время течение Нямунаса отнесло его в литовскую сторону.

По данным литовских пограничников, контрабандисты беспрепятственно действуют на белорусской стороне и остаются «незамеченными» официальными лицами этого государства.