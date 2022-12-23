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2022.12.23 14:17

Вальдемар Томашевский будет участвовать в выборах мэра Вильнюса

E
ELTA, LRT.lt 2022.12.23 14:17
Вальдемар Томашевский
Вальдемар Томашевский / D. Umbraso/LRT nuotr.

Появился еще один кандидат на выборах мэра Вильнюса. Вальдемар Томашевский, председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС), также выдаинет свою кандидатуру на пост главы столицы.

"Для меня это большая честь и вызов", - сказал он в интервью Elta, отметив, что твердо намерен победить на весенних выборах.

"Я думаю, что и вильнюсцы бы от этого бы выиграли, потому что у нас много идей и опыта. Мы знаем, что и как делать", - сказал политик.

По словам евродепутата, его главным соперником, скорее всего, будет Артурас Зуокас, который также баллотируется на пост мэра.

"Зуокас будет главным конкурентом. Он бывший мэр, у него большой опыт, он опытный политик", - отметил Томашевский.

"Избиратели решат, буду ли я участвовать во втором туре. Но это моя цель. Без второго тура не будет победы", - отметил он.

ELTA напоминает, что первым о своем намерении баллотироваться на пост мэра Вильнюса заявил бывший мэр столицы А. Зуокас. Партия Союз отечества - Христианские демократы Литвы выдвинула кандидатуру нынешнего заместителя мэра Валдаса Бенкунскаса, Социал-демократическая партия Литвы - депутата Сейма Расу Будбергите, Союз "крестьян" и "зеленых" - евродепутата Стасиса Якелюнаса, Демократический союз Литвы "Во имя Литвы" - старейшину фракции Лукаса Савицкаса.

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