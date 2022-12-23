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2022.12.23 09:34

Погода: в Сочельник вернется зима

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2022.12.23 09:34
Вильнюс
Вильнюс / Saulius Žiūra/Go Vilnius

В Литву на Сочельник вернется зима. Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Тадас Кантаутас сообщил в интервью Радио ЛРТ, что дождь в субботу сменится снегом, а Литву накроет волна более холодного воздуха. 

В пятницу будет облачно, во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. В некоторых районах сохранится туман.

Юго-западные и западные ветры немного усилятся и достигнут 7-12 м/с, а в прибрежных районах - 15 м/с.
Температура поднимется до 1-6 градусов тепла.

В канун Рождества погода начнет меняться. В субботу область низкого давления отступит, подует северо-западный ветер, который принесет в Литву похолодание.

Ночью на большей части страны выпадут осадки, но они будут незначительными. Дождь сменится мокрым снегом.

Температура опустится до 0-4 градусов ниже нуля. Положительные температуры могут сохраниться в некоторых районах на юге страны, в то время как в северных районах страны похолодает до 5-7 градусов ниже нуля.

Синоптик отмечает, что почти везде в стране ожидается гололедица, на догогах будет скользко.

В канун Рождества существенных осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветер, местами туман. День будет более ветреным, во многих местах будет 0-4 градуса мороза.

Зимняя погода ожидается и в первый день Рождества.

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