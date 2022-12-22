Литва и США подписали договор о покупке боевых дронов Switchblade

Агентство по оборонным ресурсам Литвы подписало договор на закупку боевых беспилотников Switchblade у правительства США, сообщило в четверг Министерство обороны.

Как сообщается, вместе с боевыми беспилотниками будет закуплено оборудование для запуска и управления дронами, тренажер для обучения личного состава и комплекс технического обслуживания. Общая стоимость контракта составляет около 45 млн евро.

«Мы первая страна в мире после США, купившая Switchblade 600. Эти боевые дроны представляют собой новое передислоцируемое средство, которое даст литовской армии возможность уничтожать танки и другую бронетехнику противника на расстоянии до 40 километров. Таких мощностей у нашей армии до сих пор не было», — сказал для пресс-релиза министр обороны Арвидас Анушаускас.

В ближайшее время США также передадут Литве более мелкие и легкие боевые беспилотники Switchblade 300. Ожидается, что эти мощности для литовской армии будут финансироваться из фонда военной поддержки США.