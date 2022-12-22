Switchblade 600

Новости

6 мин. назад

Литва и США подписали договор о покупке боевых дронов Switchblade

Дмитрий Рогозин и Владимир Путин

Новости

39 мин. назад

Врачам не удалось извлечь осколок из позвоночника Рогозина

Г. Науседа

Новости

43 мин. назад

Науседа: ЕС не имеет право идти на уступки России

Рождество

Новости

1 ч. назад

10 лучших рождественских фильмов для праздничного настроения

В. Гайдис

Новости

1 ч. назад

Рейтинги политиков: социолог Владас Гайдис подвел итоги года

Владимир Зеленский и Джо Байден

Новости

2 ч. назад

Посол России в США: Зеленский и Вашингтон не хотят мира

Мариуполь

Новости

3 ч. назад

С марта AP обнаружило более 10 тысяч новых могил в Мариуполе

Школа

Новости

4 ч. назад

Сейм Литвы подтвердил: экзамены в школах станут обязательными

Война России в Украине

Новости

4 ч. назад

Минобороны РФ отказалось сообщать данные о погибших украинцах

Пенсионерка

Новости

4 ч. назад

Пенсионный возраст в Литве предлагают повысить до 72 лет: люди не скрывают своего возмущения

Оружие

Новости

4 ч. назад

Граждане России и Беларуси в Литве не смогут владеть оружием

Санкции против России

Новости

6 ч. назад

Еврокомиссар: Санкции России достигли потолка, важно их реализовывать

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей

Новости

6 ч. назад

Достигнуто соглашение: забастовка водителей в Вильнюсе прекращается

Сейм

Новости

6 ч. назад

Опрос: cимпатии избирателей на стороне соцдемократов и консерваторов

Сложности, испытываемые вильнюсцами из-за забастовки водителей

Новости

7 ч. назад

Профсоюз водителей требует оплату за дни забастовки, VVT хочет найти компромисс

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Новости

7 ч. назад

«Два изгоя на сеансе взаимной психотерапии» в Минске: эксперты оценили встречу Путина и Лукашенко

Новости

2022.12.22 17:37

Литва и США подписали договор о покупке боевых дронов Switchblade

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.12.22 17:37
Switchblade 600
Switchblade 600 / AP

Агентство по оборонным ресурсам Литвы подписало договор на закупку боевых беспилотников Switchblade у правительства США, сообщило в четверг Министерство обороны.

Как сообщается, вместе с боевыми беспилотниками будет закуплено оборудование для запуска и управления дронами, тренажер для обучения личного состава и комплекс технического обслуживания. Общая стоимость контракта составляет около 45 млн евро.

«Мы первая страна в мире после США, купившая Switchblade 600. Эти боевые дроны представляют собой новое передислоцируемое средство, которое даст литовской армии возможность уничтожать танки и другую бронетехнику противника на расстоянии до 40 километров. Таких мощностей у нашей армии до сих пор не было», — сказал для пресс-релиза министр обороны Арвидас Анушаускас.

В ближайшее время США также передадут Литве более мелкие и легкие боевые беспилотники Switchblade 300. Ожидается, что эти мощности для литовской армии будут финансироваться из фонда военной поддержки США.

# Литва
Дмитрий Рогозин и Владимир Путин
41 мин. назад

Врачам не удалось извлечь осколок из позвоночника Рогозина

Г. Науседа
45 мин. назад

Науседа: ЕС не имеет право идти на уступки России

Рождество
1 ч. назад

10 лучших рождественских фильмов для праздничного настроения

В. Гайдис
1 ч. назад

Рейтинги политиков: социолог Владас Гайдис подвел итоги года

Владимир Зеленский и Джо Байден
2 ч. назад

Посол России в США: Зеленский и Вашингтон не хотят мира

Мариуполь
3 ч. назад

С марта AP обнаружило более 10 тысяч новых могил в Мариуполе

Школа
4 ч. назад

Сейм Литвы подтвердил: экзамены в школах станут обязательными

Война России в Украине
4 ч. назад

Минобороны РФ отказалось сообщать данные о погибших украинцах

Пенсионерка
4 ч. назад

Пенсионный возраст в Литве предлагают повысить до 72 лет: люди не скрывают своего возмущения

Оружие
5 ч. назад

Граждане России и Беларуси в Литве не смогут владеть оружием

Пенсионерка
2022.12.22 13:00

Пенсионный возраст в Литве предлагают повысить до 72 лет: люди не скрывают своего возмущения

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей
2022.12.22 11:30

Достигнуто соглашение: забастовка водителей в Вильнюсе прекращается

Сложности, испытываемые вильнюсцами из-за забастовки водителей
2022.12.22 10:12

Профсоюз водителей требует оплату за дни забастовки, VVT хочет найти компромисс

Первая леди Литвы в Украинском центре
11
2022.12.22 08:30

Мастер-классы, помощь психолога и субботняя школа – что в Вильнюсе может предложить Украинский центр

11
Владимир Путин и Александр Лукашенко
7
2022.12.22 10:00

«Два изгоя на сеансе взаимной психотерапии» в Минске: эксперты оценили встречу Путина и Лукашенко

7
Владимир Зеленский и Джо Байден
10
2022.12.22 08:19

Зеленский в Конгрессе США: Мы победим, потому что мы едины: Украина, Америка и весь свободный мир

10
Оружие
2022.12.22 12:45

Граждане России и Беларуси в Литве не смогут владеть оружием

Дмитрий Рогозин и Владимир Путин
2022.12.22 08:24

В Донецке в результате обстрела кафе ранен Дмитрий Рогозин

А. Навальный
2022.12.22 08:49

Документальный фильм "Навальный" вошёл в шорт-лист премии "Оскар"

Зима
2022.12.22 09:16

Погода: дожди, туманы и положительные температуры