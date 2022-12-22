Пенсионерка

Новости

3 мин. назад

Пенсионный возраст в Литве предлагают повысить до 72 лет: люди не скрывают своего возмущения

Оружие

Новости

16 мин. назад

Граждане России и Беларуси в Литве не смогут владеть оружием

Санкции против России

Новости

1 ч. назад

Еврокомиссар: Санкции России достигли потолка, важно их реализовывать

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей

Новости

1 ч. назад

Достигнуто соглашение: забастовка водителей в Вильнюсе прекращается

Сейм

Новости

2 ч. назад

Опрос: cимпатии избирателей на стороне соцдемократов и консерваторов

Сложности, испытываемые вильнюсцами из-за забастовки водителей

Новости

2 ч. назад

Профсоюз водителей требует оплату за дни забастовки, VVT хочет найти компромисс

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Новости

3 ч. назад

«Два изгоя на сеансе взаимной психотерапии» в Минске: эксперты оценили встречу Путина и Лукашенко

Гитанас Науседа

Новости

3 ч. назад

Опрос: Самые популярные политики в Литве - президент Науседа и министр Анушаускас

Зима

Новости

3 ч. назад

Погода: дожди, туманы и положительные температуры

А. Навальный

Новости

4 ч. назад

Документальный фильм "Навальный" вошёл в шорт-лист премии "Оскар"

Pakui Hardware

Новости

4 ч. назад

На Венецианской биеннале в 2024 году Литву будет представлять проект Pakui Hardware

Первая леди Литвы в Украинском центре

Новости

4 ч. назад

Мастер-классы, помощь психолога и субботняя школа – что в Вильнюсе может предложить Украинский центр

Дмитрий Рогозин и Владимир Путин

Новости

4 ч. назад

В Донецке в результате обстрела кафе ранен Дмитрий Рогозин

Владимир Зеленский и Джо Байден

Новости

4 ч. назад

Зеленский в Конгрессе США: Мы победим, потому что мы едины: Украина, Америка и весь свободный мир

Сувалки

Новости

19 ч. назад

Литва откроет в Сувалках литовскую школу

Во вторник жителей Вильнюса встретили сложные погодные условия

Новости

20 ч. назад

"Кажется, у Вильнюса больше нет мэра, нас оставили на льду": жители ищут отвественного за скользкие тротуары

Новости

2022.12.22 12:45

Граждане России и Беларуси в Литве не смогут владеть оружием

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.12.22 12:45
Оружие
Оружие / Vida Press nuotr.

В четверг Сейм Литвы запретил гражданам России и Беларуси, постоянно проживающим в Литве, иметь оружие.

За соответствующие поправки к закону проголосовали 112 литовских депутатов, против - 1, воздержались 13.

По инициативе председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринса Кащюнаса в Законе о контроле над оружием и боеприпасами указано, что оружие могут приобретать и иметь в собственности постоянные жители Литвы, за исключением не имеющих литовского гражданства граждан России и Беларуси.

По его словам, эта поправка предотвратит любые возможности для формирования и деятельности разнородных группировок, поддерживающих враждебные государства.

Согласно закону, те, у кого уже есть такое оружие, должны будут в течение года после вступления закона в силу отказаться от него - продать или сдать в органы полиции, а их разрешения на хранение или ношение оружия будут аннулированы. В противном случае оружие будет конфисковано.

По данным КНБО, в настоящее время в Литве проживают 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси, имеющих разрешения на хранение или ношение оружия.

# Литва
Пенсионерка
5 мин. назад

Пенсионный возраст в Литве предлагают повысить до 72 лет: люди не скрывают своего возмущения

Санкции против России
1 ч. назад

Еврокомиссар: Санкции России достигли потолка, важно их реализовывать

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей
1 ч. назад

Достигнуто соглашение: забастовка водителей в Вильнюсе прекращается

Сейм
2 ч. назад

Опрос: cимпатии избирателей на стороне соцдемократов и консерваторов

Сложности, испытываемые вильнюсцами из-за забастовки водителей
2 ч. назад

Профсоюз водителей требует оплату за дни забастовки, VVT хочет найти компромисс

Владимир Путин и Александр Лукашенко
7
3 ч. назад

«Два изгоя на сеансе взаимной психотерапии» в Минске: эксперты оценили встречу Путина и Лукашенко

7
Гитанас Науседа
3 ч. назад

Опрос: Самые популярные политики в Литве - президент Науседа и министр Анушаускас

Зима
3 ч. назад

Погода: дожди, туманы и положительные температуры

А. Навальный
4 ч. назад

Документальный фильм "Навальный" вошёл в шорт-лист премии "Оскар"

Pakui Hardware
4 ч. назад

На Венецианской биеннале в 2024 году Литву будет представлять проект Pakui Hardware

Деньги
2022.12.21 13:57

Как изменятся доходы населения Литвы в 2023 году?

Во вторник жителей Вильнюса встретили сложные погодные условия
5
2022.12.21 16:38

"Кажется, у Вильнюса больше нет мэра, нас оставили на льду": жители ищут отвественного за скользкие тротуары

5
Магазин
6
2022.12.21 15:05

Рекордные продажи путевок и "черной пятницы": будут ли жители Литвы экономить в следующем году?

6
Сувалки
2022.12.21 17:13

Литва откроет в Сувалках литовскую школу

Первая леди Литвы в Украинском центре
11
2022.12.22 08:30

Мастер-классы, помощь психолога и субботняя школа – что в Вильнюсе может предложить Украинский центр

11
Центр регистрации иностранцев в Кибартай
2022.12.21 15:31

Закрывается Центр регистрации иностранцев в Кибартай

Украинские военные беженцы
2022.12.21 16:29

Литва продолжит выплачивать компенсации жителям, предоставившим кров украинцам

Си Цзиньпин
2022.12.21 14:40

Дмитрий Медведев встретился с Си Цзиньпинем в Китае: обсудят сотрудничество

Эберхард Цорн
2022.12.21 14:28

В Литву прибывает командующий Вооруженными силами Германии

Владимир Путин и Александр Лукашенко
7
2022.12.22 10:00

«Два изгоя на сеансе взаимной психотерапии» в Минске: эксперты оценили встречу Путина и Лукашенко

7