Граждане России и Беларуси в Литве не смогут владеть оружием

В четверг Сейм Литвы запретил гражданам России и Беларуси, постоянно проживающим в Литве, иметь оружие.

За соответствующие поправки к закону проголосовали 112 литовских депутатов, против - 1, воздержались 13.

По инициативе председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринса Кащюнаса в Законе о контроле над оружием и боеприпасами указано, что оружие могут приобретать и иметь в собственности постоянные жители Литвы, за исключением не имеющих литовского гражданства граждан России и Беларуси.

По его словам, эта поправка предотвратит любые возможности для формирования и деятельности разнородных группировок, поддерживающих враждебные государства.

Согласно закону, те, у кого уже есть такое оружие, должны будут в течение года после вступления закона в силу отказаться от него - продать или сдать в органы полиции, а их разрешения на хранение или ношение оружия будут аннулированы. В противном случае оружие будет конфисковано.

По данным КНБО, в настоящее время в Литве проживают 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси, имеющих разрешения на хранение или ношение оружия.