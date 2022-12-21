"Кажется, у Вильнюса больше нет мэра, нас оставили на льду": жители ищут отвественного за скользкие тротуары

Предупреждения синоптиков об оттепели и моросящем дожде сбылись. Вот уже второй день жители вынуждены рисковать своим здоровьем, а для некоторых все закончилось в приемной больницы. В Вильнюсе жители не скрывают своего разочарования и гнева по поводу того, что тротуары в городе очень скользкие, а дорожных работников нигде не видно. Они даже шутят, что муниципалитет с мэром во главе в прямом и переносном смысле оставил их на льду.

"У Вильнюса больше нет мэра"

Жительница Вильнюса Вероника рассказала LRT.lt, что об изменениях погоды было известно давно, но муниципалитет не предпринял никаких действий.

"Вчера вечером я вела своего ребенка в игровую группу, и тротуары уже были скользкими, синоптики объявили о гололеде еще раньше, и я надеялась, что за ночь тротуары будут расчищены и, по крайней мере, основные тротуары, по которым ходит много людей, будут расчищены. Но утром я была очень разочарована", — сказала она, не скрывая своего раздражения.

Вероника также отметила безразличие муниципалитета в этой ситуации, так как именно муниципалитет отвечает за контроль ответственных компаний.

Во вторник жителей Вильнюса встретили сложные погодные условия / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Я думаю, что это халатность. То, что мэр угрожает штрафами дорожным работникам, не вызывает у жителей Вильнюса облегчения, большинство из них сейчас думает о том, как без травм добраться из пункта А в пункт Б. Предложение никуда не ездить вообще странно, люди работают, дети учатся, а Рождество не за горами. Такое ощущение, что у Вильнюса больше нет мэра и никому нет дела до жителей Вильнюса, нас оставили на льду", — сказал LRT.lt жительница Вильнюса.

"Ледовые игры"

Другая жительница Вильнюса, Люция, рассказала порталу, что еще рано утром она поняла, что столкнется на улице с проблемами.

"Я проснулась утром от шума, похожего на то, как рушится дом. С крыши падал снег и сосульки, что не предвещало ничего хорошего. Более того, улицы города были, как ледовые игры: ты не знаешь, что принесет новый поворот. Было видно, что тротуары, по крайней мере в центре города, действительно чистят лопатами и посыпают песком, но вопрос в том, какие улицы у них стоят первыми в списке?", - задается вопросами девушка.

По словам Люции, когда она ехала в среду утром, было очевидно, что не только пешеходы, но и автомобилисты сталкиваются с проблемами.

"Я понимаю, что, вероятно, трудно следить за всеми тротуарами, но больше всего раздражало то, что самая сложная ситуация складывается на остановках общественного транспорта, где люди также поскальзываются и рискуют получить травму, спеша попасть в автобусы, которые и так переполнены. А в худшем случае они могут попасть под автобус.

Во вторник жителей Вильнюса встретили сложные погодные условия / D. Umbraso/LRT nuotr.

Более того, с 7 до 8 утра, проезжая через Балтупяй, Ерузале, Каролинишкес, я не видела ни одного человека, который бы чистил тротуары или как-то иначе приводил их в порядок", — поделилась жительница Вильнюса.

Муниципалитет: мы следим за ситуацией ежедневно

По словам Габриэлюса Грубинскаса, специалиста по связям со СМИ отдела маркетинга и коммуникаций Вильнюсского городского самоуправления, представители самоуправления ежедневно беседуют с компаниями, которые убирают тротуары, проводят встречи и определяют наиболее проблемные места, требующие повышенного внимания.

"Также составляются планы по подготовке к экстремальным условиям, таким как сильный снег, гололед и т.д., с учетом прогнозов синоптиков. Важно подчеркнуть, что скользкость тротуаров также зависит от их поверхности", - например, бетонная плитка может быть более скользкой, чем асфальт", — сказал он.

По словам Грубинскаса, муниципалитет по собственной инициативе активизировал проверки по уборке территорий, и этим занимаются специалисты из муниципалитета.

Во вторник жителей Вильнюса встретили сложные погодные условия / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Жалобы жителей оперативно оцениваются, также компании призывают обращать внимание на территории, которые не были убраны или убраны хуже. Вчера муниципалитет не получил ни одного сообщения о скользких участках тротуара, сегодня мы получили почти 20 жалоб. Все они оцениваются: компании немедленно информируются о необходимости уборки территорий, на которые поступили жалобы, а сами жалобы рассматриваются с учетом объективных критериев, и компании могут быть подвергнуты вычетам в конце месяца в соответствии с суммами, оговоренными в контрактах", — сказал представитель муниципалитета.

Идет непрерывная работа

Вайда Дайгинайте, специалист по цифровому маркетингу отдела коммуникаций компании Grinda Вильнюсского городского самоуправления, отметила, что в последние дни по всей Литве сложилась сложная дорожная ситуация, и Вильнюс не является исключением.

"Голый лед - один из самых трудноуправляемых капризов зимы. Везде одновременно идет дождь и холодно, а дождь быстро меняет концентрацию солевого раствора - эффективность соли снижается", — сказала она.

По словам специалиста, движение на основных магистралях города идет без сбоев.

Во вторник жителей Вильнюса встретили сложные погодные условия / D. Umbraso/LRT nuotr.

Больницы переполненны пациентами

По словам сотрудника Вильнюсской университетской больницы Асты Багдонавичене, во вторник в отделение неотложной помощи обратились 283 пациента, 125 из которых нуждались в травматологической помощи.

"Это число ненамного превышает наш стандартный среднесуточный показатель (около 100-120 пациентов с травмами), но оно характеризовалось более серьезными случаями, так как 19 пациентов пришлось госпитализировать из-за различных переломов костей, которые уже требовали хирургического лечения, что почти в два раза больше, чем обычно", — сказала она в среду.

Как ранее писал LRT.lt, не только жители Вильнюса, но и жители других городов рисковали своим здоровьем из-за скользких тротуаров. Жителей, особенно пожилого возраста, просят по возможности оставаться дома.