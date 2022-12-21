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2022.12.21 13:57

Как изменятся доходы населения Литвы в 2023 году?

ВК
Вайда Калинкайте-Матуляускене, LRT.lt 2022.12.21 13:57
Деньги
Деньги / Unsplash nuotr.

В следующем году доходы населения должны вырасти в связи с увеличением минимальной месячной зарплаты и пенсий, а также в связи с изменением базовых сумм, от которых зависят размеры пособий, сообщила в среду журналистам министр социальной защиты и труда Моника Навицкене. По оценкам министерства, доход одиноких пенсионеров в следующем году составит 610 евро, а доход одиноких родителей с двумя детьми - почти 1 000 евро.

Министр напомнила, что минимальная месячная заработная плата (МЗП) будет увеличена в следующем году. На бумаге она составит 840 евро, то есть на руки человек получит 633 евро. Как отметила министр, рост фонда заработной платы будет поддержан увеличением ставки необлагаемым налогом дохода (ННД) в следующем году.

Пенсии и базовые суммы, от которых зависят пособия, также будут увеличены с 2023 года, но не все это почувствуют.

В следующем году одинокие пенсионеры по-прежнему будут подвержены наибольшему риску бедности. По оценкам, в следующем году их доход составит в среднем 610 евро. Кроме того, добавила Навицкене, такой человек имеет право на компенсацию за отопление жилья.

Ожидается, что в следующем году доход двух пенсионеров, живущих вместе, вырастет на 31% и достигнет в среднем 1 150 евро. Они также имеют право на пособие на отопление жилья.

Деньги
Деньги / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Семья с тремя детьми, в которой оба взрослых работают, в следующем году должна получить в среднем 28% прироста дохода. Этот доход должен составить 1 675 евро. Отмечается, что такая семья должна получать пособие на отопление или вообще не должна платить за отопление. Такая семья также будет иметь право на получение дополнительной помощи.

Семьи с двумя детьми, проживающие с мамой или папой-одиночкой, в следующем году должны получить 26% прибавки к доходу. В следующем году их доход составит почти 1 000 евро.

Доход одинокого человека с ограниченными возможностями, согласно министерству, в 2023 году должен составить от €1 153 до €1 447.

Если в семье есть один ребенок с тяжелой инвалидностью, то доход семьи изменится примерно на 21%. Он должен составлять от €1 226 до €1 520.

Представляя сценарии для конкретных лиц, М. Навицкене подчеркнула, что люди должны помнить, что за дополнительной помощью они могут обратиться и в муниципалитет по месту жительства.

"Я хотела бы подчеркнуть, что эти сценарии рассчитаны на основе базовых сценариев (...), но в муниципалитетах каждый человек или каждая семья может подать заявление и получить дополнительную индивидуальную помощь", — сказала М. Навицкене.

Деньги
Деньги
# Литва
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