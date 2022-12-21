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2022.12.21 13:35

Конгресс готовит законопроект о признании России "страной-агрессором"

РC
Радио «Cвобода» 2022.12.21 13:35
Белый дом (США)
Белый дом (США) / Shutterstock nuotr.

Конгресс США готовит законопроект, позволяющий признать Россию "страной-агрессором". Это должно стать ответом на нежелание администрации президента Джо Байдена признавать Москву спонсором терроризма. Об этом пишет The Hill.

Проект документа обсуждается между Белым домом и лидерами Конгресса, сообщают источники издания, работающие помощниками депутатов от Республиканской партии. В случае принятия законопроект позволит Белому дому упрощённо вводить санкции против российских официальных лиц.

The Hill получили проект документа. Согласно тексту, президент США сможет объявлять страной агрессором любое государство, имеющее отношение к нападению на Украину. Речь, соответственно, может идти не только о Москве, но и о её немногочисленных союзниках в этой войне: Минске и Тегеране.

Три общественные организации в США, поддерживающие Киев, в обращении к Белому дому выступили против такого законопроекта. Они опасаются, что он может привести к смягчению санкций против России. Обращение подписали "Украинский конгрессовый комитет Америки", "Объединённый балтийско-американский национальный комитет" и украинская организация "Разом" ("Вместе").

Конгрессмены и сенаторы обращались в Белый дом с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма, этого же требует от Вашингтона Киев. Однако администрация Байдена выступает против этого решения. Там считают, что это сократит возможности взаимодействия между Вашингтоном и Москвой.

Кроме того, это потребует от США вводить ограничения против партнёров России, среди которых есть две крупнейшие страны мира: Китай и Индия. Ряд экспертов так же сомневается в том, что Россия подходит под предусмотренные законом критерии спонсора терроризма, отмечая, что слишком вольная трактовка закона может привести проблемы для Вашингтона в будущем.

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