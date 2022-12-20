Выступавший в Минске оперный певец Вишняускас цитирует Библию - свой поступок обещает объяснить позже

Выступление Вайдаса Вишняускаса 18 декабря в Минске, вызвало большую волну негатива на родине певца в Литве. Сам оперный тенор некоторое время молчал, не отвечал на звонки СМИ, но вечером 19 декабря поделился цитатой из Священного Писания на своей странице в Facebook. Позже певец на своей странице принес извинения за свой поступок.

19 декабря певец на своей странице опубликовал цитату из Евангелия от Иоанна.

"Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?"". (От Иоанна 7:50-51)", — пишет Вишняускас.

Тенор также отметил в посте, что в настоящее время он находится в Вильнюсе.

На следующий день певец также на своей странице опубликовал пост-извинение, где также указал, что все причины своего поступка он объяснит позже.

"Прежде всего, я хотел бы извиниться перед всеми и попросить прощения за возникшую ситуацию. Во-вторых, обещаю: я обязательно напишу все свои мысли, мотивы и причины, но чуть позже. Покa я хочу, чтобы каждый высказался до конца. В конце концов, приговоры еще не вынесены, и я осужден, даже не будучи услышанным... Спасибо за ваше терпение и понимание", — написал оперный солист Вайдас Вишняускас на своей личной странице в Facebook.

LRT.lt напоминает, что В. Вишняускас, известный за рубежом как Кристиан Бенедикт, вызвал бурю негодования, когда известный общественный деятель А. Тапинас поделился на своей странице в Facebook новостью о том, что литовский тенор выступил в Беларуси.

Появление Вишняускаса в Минске не осталось незамеченным его коллегами.

"Пусть другие решают сами, но пока я являюсь директором Национальной оперы, этого певца здесь не будет - ни на сцене, ни в театре вообще. Этот поступок - предательство Литвы", — сказал генеральный директор Национального театра оперы и балета Йонас Сакалаускас.

Аудроне Жигайтите-Некрошене, председатель Союза музыкантов Литвы, также осуждает действия В. Вишняускаса.

Она думает, что, возможно, Вишняускас ограничен в средствах и именно поэтому он согласился на выступление.

"Возможно, так и есть, я не знаю. Но я бы все равно не стала этого делать. Это моя позиция. Однако я не могу говорить за другого человека, потому что мы не знаем, что с ним происходит. Это сложная ситуация. Сложно быть заложником такой политической ситуации", — сказала президент Союза музыкатнов.

Министр культуры Симонас Кайрис также раскритиковал решение солиста оперы.

"Я в шоке, если не сказать больше. Я действительно не понимаю такого выбора с точки зрения здравого смысла. В принципе, вопрос в том, что происходит в голове у человека, если он сделал такой выбор", — сказал министр в понедельник.

Оперный солист Вишняускас пел в марафоне рождественских мероприятий в Большом театре Минска. Его выступлением дирижировал Антон Гришанин, заслуженный артист Российской Федерации, дирижер Большого театра. Летом он дирижировал гала-концертом в оккупированном Крыму.

LRT.lt пока не удалось связаться с тенором.