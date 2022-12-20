Группа Tvorchi представит Украину на "Евровидении-2023"

Группа Tvorchi с песней "Heart of Steel" выступит за Украину на "Евровидении-2023" в Ливерпуле в мае 2023 года. Финал конкурса прошел на одной из станций метро.

Группа Tvorchi ("творчі" по-украински - "творцы, творческие") с песней Heart of Steel ("Сердце из стали") представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" в британском Ливерпуле в мае 2023 года. Финал украинского национального отбора, в ходе которого группа из соображений безопасности выступала на одной из станций киевского метро, прошел в субботу, 17 декабря. Победителя определили по оценкам жюри (9 баллов) и зрителей (10 баллов), голосовавших с помощью приложения.

Электронный музыкальный дуэт основан в 2018 году в Тернополе саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни (Jimoh Augustus Kehinde). Кенни - родом из Нигерии. Вместе с Гуцуляком он учился на фармацевтическом факультете Тернопольского национального медицинского университета имени Горбачевского.

У группы вышли четыре студийных альбома: "The Parts" (2018), "Disco Lights" (2019), "13 Waves" (2020) и "ROAD" (2021).

"Наши жители со стальными сердцами защищают всю Европу"



На видео, которое сопровождало исполнение "Heart of Steel", видны символы, предупреждающие о ядерной угрозе, а также танцоры в противогазах.

Гуцуляк напомнил, что "Евровидение" было учреждено в 1956 году, после Второй мировой войны, чтобы объединить Европу. "Сегодня, когда кто-то играет с ядерными угрозами, наши жители со стальными сердцами защищают всю Европу. Пора объединиться против зла, ради мира", - отметил Гуцуляк.

Ранее он говорил, что написал музыку весной, когда проходила осада завода "Азовсталь". Текст Джеффри Кенни сочинил чуть раньше. В нем говорится, что как бы трудно ни было, нужно идти до конца, отметил Андрей Гуцуляк, добавив, что группа хочет показать миру "прогрессивную, современную электронную украинскую музыку".

В 2020 году Tvorchi уже участвовали в нацотборе на "Евровидение". Тогда коллектив с треком "Bonfire" о проблемах экологии прошел в финал, но не победил.

Финал "Евровидения-2023" состоится в мае 2023 года на родине The Beatles



"Евровидение" пройдет в родном городе группы The Beatles, полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, финал - на 13 мая.

Изначально конкурс, который состоится в 68-й раз, должна была принять Украина, поскольку представлявшая ее группа Kalush Orchestra заняла первое место на "Евровидении-2022". Но из-за продолжающихся военных действий Европейский вещательный союз принял решение перенести шоу в Великобританию, чей представитель Сэм Райдер занял второе место.

Украина автоматически пройдет в финал "Евровидения-2023" вместе с "большой пятеркой", в состав которой входят страны, вносящие наибольший финансовый вклад в проведение конкурса. Это - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.

Беларусь и Россия отстранены от участия



Беларусь и Россия ранее были отстранены от участия в музыкальном состязании. Членство Белтелерадиокомпании в Европейском вещательном союзе было приостановлено в 2021 году после попытки отправить на "Евровидение" группу с песней, высмеивающей участников протестов в Беларуси.

Россия была исключена из числа участников конкурса после начала войны в феврале 2022 года.

Соединенное Королевство принимало смотр 8 раз, последний - в Бирмингеме в 1998 году.



DW