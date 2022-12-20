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2022.12.20 14:49

Пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы глава соцсети Илон Маск покинул свой пост

НГ
Новая газета – Балтия 2022.12.20 14:49
Илон Маск
Илон Маск / AP nuotr.

Владелец Twitter Илон Маск запустил опрос, спросив у пользователей о том, стоит ли ему уйти с поста главы соцсети.

В результате 57,5% пользователей проголосовали за то, чтобы предприниматель покинул должность. 42,5% высказались против. В опросе приняли участие 17,5 миллиона человек.

Маск пообещал, что примет любые результаты голосования. По ходу голосования он публиковал такие твиты-комментарии: «Как говорится, бойтесь своих желаний, ведь они могут исполниться» и «Те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают».

Илон Маск стал владельцем Twitter в конце октября этого года. Он предупредил, что Twitter будет делать много «глупостей» в ближайшее время, пытаясь перестроить свою работу. По словам бизнесмена, компания ежедневно теряет более четырех миллионов долларов, поэтому он решил уволить половину сотрудников, а оставшимся предложил работать сверхурочно. После этого еще часть сотрудников покинула компанию.

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