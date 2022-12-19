В Литве число заражений гриппом возросло вдвое, два человека умерли

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщил в понедельник, что число новых случаев заражения гриппом за неделю удвоилось,а два человека от этой болезни скончались.

На прошлой неделе было зарегистрировано 6 697 случаев заражения гриппом против 3 399 случаев неделей ранее, также увеличилась общая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), коронавирусной инфекцией.

На прошлой неделе общий показатель заболеваемости достиг 1843,5 случая на 100 тыс. жителей, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 1577,4 случая на 100 тыс. жителей.

Однако сравнение данных последних недель показывает, что число случаев гриппа и ОРВИ в последние дни увеличилось, а случаев COVID-19 зарегистрировано меньше.

На прошлой неделе в больницы страны из-за гриппа попали 156 человек, из них 122 ребенка в возрасте до 18 лет. Шесть человек находились на лечении в отделениях интенсивной терапии, пять из которых - в возрастной группе от 2 до 17 лет. Также госпитализирована одна беременная женщина.

На прошлой неделе в Литве были зарегистрированы первые два случая смерти от гриппа.