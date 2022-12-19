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2022.12.19 15:58

Четвертьфинал Евролиги по баскетболу в мае пройдет в Каунасе

B
BNS, LRT.lt 2022.12.19 15:58
„Žalgiris“
„Žalgiris“ / LKL nuotr.

Финальные соревнования баскетбольного турнира Евролиги состоятся в конце мая в литовском Каунасе, сообщил в понедельник баскетбольный клуб "Жальгирис".

"19-21 мая на арене "Жальгирис" пройдут исторические для страны и города Каунас четвертьфиналы Евролиги", - говорится в сообщении.

Директор каунасского Zalgiris Паулюс Мотеюнас считает решение о проведении четвертьфинала Евролиги в Каунасе "оценкой самого высокого уровня".

«Не один год мы добивались, чтобы это престижное мероприятие состоялось в нашей стране, поэтому мы более чем рады, что нашу работу оценили. Мы благодарим Каунасское городское самоуправление, которое поддержало это наше стремление и с энтузиазмом согласилось внести свой вклад в организацию этого турнира», - сказал Мотеюнас.

В сообщении не указывается, какой финансовый вклад в организацию внесло самоуправление Каунаса.

Ранее клуб запросил у правительства миллион евро в качестве поддержки, но осенью эта просьба была отклонена. В Министерстве образования тогда заявили, что «кабинет министров не может выделить деньги на это мероприятие в непростое для государства время».

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