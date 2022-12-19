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2022.12.19 12:31

Зеленский: освобождение Крыма "началось в головах людей"

НВ
"Настоящее время" 2022.12.19 12:31
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение Крыма "началось в головах людей". Об этом он сказал в интервью с французскими телеканалами TF1 и LCI.

"Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это услышите. Я считаю, что освобождение Крыма началось в головах людей, и это очень важно. В нашем внутреннем желании. В уверенности граждан, в единстве отношения к этому", – сказал он.

По его словам, возвращение Крыма должно быть не только в словах "Крым – это Украина". "Надо быть готовыми идти, потому что никто просто так Крым не отдаст. Освобождение всегда начинается с общества, с желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть", – отметил Зеленский.

В ноябре социологическая группа "Рейтинг" провела опрос. Согласно исследованию, 85% украинцев считают победой Украины освобождение всех ее территорий, включая Крым и Донбасс. Вариант возвращения только тех территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля 2022 года, выбрали 9% респондентов.

В качестве мер сдерживания будущих нападений на Украину респонденты чаще всего выбирали ответы о необходимости вступления Украины в НАТО (61%) и ядерном разоружении России (50%). Подписание мирных соглашений с Россией выбрали всего 8% опрошенных.

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