В Польше за вождение заснеженного автомобиля - штраф до 650 евро, а как в Литве?

Зима - это сложное время года для многих водителей, и не только из-за плохих дорожных условий. Ежедневная уборка снега и очистка лобового стекла при отрицательных температурах - не самое любимое занятие. Зимой день намного короче, и ухудшение видимости существенно влияет на безопасность движения. Кроме того, снег или снегопад оказывают непосредственное влияние на комфорт вождения.

Некоторые водители не заботятся о своих автомобилях перед поездкой: плохо очищенные стекла ухудшают видимость, а снег на крыше может соскользнуть на переднюю часть автомобиля при торможении или помешать движению.

Польша недавно начала борьбу с "ленивыми водителями", в связи с чем правила дорожного движения были изменены и ужесточены. Невыполнение обязанности по уборке снега с автомобиля может повлечь за собой штраф до 3 000 злотых (652 евро). В прошлом году штраф составлял 500 злотых (108 евро).

Есть и другие правила, которые важны для водителей. Заснеженные номерные знаки могут повлечь за собой штраф до 500 злотых (108 евро); заснеженные фары - штраф 300 злотых (65 евро); уборка снега с автомобиля с работающим двигателем - штраф до 300 злотых (65 евро); использование шипованных шин - штраф 100 злотых (21 евро); вождение санок, прикрепленных к автомобилю - штраф 500 злотых (108 евро).

Заснеженные автомобили в Литве

Правила дорожного движения в Литве пока не предусматривают штрафов за управление заснеженным автомобилем.

"В наших документах вождение заснеженного автомобиля не классифицируется как правонарушение. Дорожная полиция не планирует увеличивать штрафы за неуборку снега. У нас также нет статистики аварий, вызванных подобной беспечностью водителя", — сказала LRT.lt пресс-секретарь Вильнюсского районного комиссариата полиции Юлия Самороковская.

В прошлом году во всем мире в дорожно-транспортных происшествиях погибли почти 1 355 000 человек, то есть около 3 700 человек в день. В 2021 году в Польше произошло почти 23 000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 245 человек, тогда как в Литве их было 147.





