Дорога зимой

Новости

9 мин. назад

В Польше за вождение заснеженного автомобиля - штраф до 650 евро, а как в Литве?

Санкции в отношении России

Новости

31 мин. назад

Глава МИД: Литва не будет применять исключения в санкциях в отношении России

Рождественский Вильнюс

Новости

54 мин. назад

Погода: на смену снегопадам придёт потепление и дождь

Мигранты

Новости

59 мин. назад

Международная организация: Литва становится страной иммиграции

Атака на Киев октябрь месяц

Новости

1 ч. назад

Киев в ночь на понедельник вновь подвергся атаке бесплотников

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Новости

2 ч. назад

Объявление войны Украине или создание общего государства с объединением армий? Политолог рассказал, чего ждать от визита Путина в Минск

Обращение Владимира Зеленского по случаю финала ЧМ-2022 в Катаре

Новости

17 ч. назад

Зеленский призвал к саммиту для реализации "формулы мира"

Выставочный центр LITEXPO

Новости

17 ч. назад

Саммит НАТО в Вильнюсе примет около 5 тысяч человек. МИД Литвы опасается, что не хватит гостиниц

"Литовские железные дороги"

Новости

21 ч. назад

Крупные города и железные дороги в следующем году продолжат бесплатно перевозить беженцев

Ханука

Новости

21 ч. назад

В Литве отмечается Ханука – праздник света и чуда

Дэвид Теннант в роли Александра Литвиненко

Новости

22 ч. назад

Странный русский. В Британии вышел сериал о гибели Александра Литвиненко, его сыграл Дэвид Теннант

Одна из российских тюрем (архивное фото)

Новости

22 ч. назад

История американки, отсидевшей почти год в российской тюрьме

Принц Гарри с супругой Меган

Новости

23 ч. назад

"Мой брат кричал, а отец говорил неправду". Принц Гарри рассказал о встрече с принцем Уильямом и Чарльзом

Йонас Мякас

Новости

23 ч. назад

На новой почтовой марке увековечен Йонас Мекас

Война России против Украины. Киев

Новости

23 ч. назад

В Киеве восстановили теплоснабжение после последней российской атаки

Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева

Новости

1 д. назад

В Висагинасе – выставка платьев Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева

Новости

2022.12.19 10:21

В Польше за вождение заснеженного автомобиля - штраф до 650 евро, а как в Литве?

ЭМ
Эвелина Мокшецка, LRT.lt 2022.12.19 10:21
Дорога зимой
Дорога зимой / L. Balandžio/BNS nuotr.

Зима - это сложное время года для многих водителей, и не только из-за плохих дорожных условий. Ежедневная уборка снега и очистка лобового стекла при отрицательных температурах - не самое любимое занятие. Зимой день намного короче, и ухудшение видимости существенно влияет на безопасность движения. Кроме того, снег или снегопад оказывают непосредственное влияние на комфорт вождения.

Некоторые водители не заботятся о своих автомобилях перед поездкой: плохо очищенные стекла ухудшают видимость, а снег на крыше может соскользнуть на переднюю часть автомобиля при торможении или помешать движению.

Польша недавно начала борьбу с "ленивыми водителями", в связи с чем правила дорожного движения были изменены и ужесточены. Невыполнение обязанности по уборке снега с автомобиля может повлечь за собой штраф до 3 000 злотых (652 евро). В прошлом году штраф составлял 500 злотых (108 евро).

Есть и другие правила, которые важны для водителей. Заснеженные номерные знаки могут повлечь за собой штраф до 500 злотых (108 евро); заснеженные фары - штраф 300 злотых (65 евро); уборка снега с автомобиля с работающим двигателем - штраф до 300 злотых (65 евро); использование шипованных шин - штраф 100 злотых (21 евро); вождение санок, прикрепленных к автомобилю - штраф 500 злотых (108 евро).

Заснеженные автомобили в Литве

Правила дорожного движения в Литве пока не предусматривают штрафов за управление заснеженным автомобилем.

"В наших документах вождение заснеженного автомобиля не классифицируется как правонарушение. Дорожная полиция не планирует увеличивать штрафы за неуборку снега. У нас также нет статистики аварий, вызванных подобной беспечностью водителя", — сказала LRT.lt пресс-секретарь Вильнюсского районного комиссариата полиции Юлия Самороковская.

В прошлом году во всем мире в дорожно-транспортных происшествиях погибли почти 1 355 000 человек, то есть около 3 700 человек в день. В 2021 году в Польше произошло почти 23 000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 245 человек, тогда как в Литве их было 147.



# Литва
Санкции в отношении России
32 мин. назад

Глава МИД: Литва не будет применять исключения в санкциях в отношении России

Рождественский Вильнюс
55 мин. назад

Погода: на смену снегопадам придёт потепление и дождь

Мигранты
1 ч. назад

Международная организация: Литва становится страной иммиграции

Атака на Киев октябрь месяц
1 ч. назад

Киев в ночь на понедельник вновь подвергся атаке бесплотников

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Интервью LRT.lt 10
2 ч. назад
Интервью LRT.lt

Объявление войны Украине или создание общего государства с объединением армий? Политолог рассказал, чего ждать от визита Путина в Минск

10
Обращение Владимира Зеленского по случаю финала ЧМ-2022 в Катаре
17 ч. назад

Зеленский призвал к саммиту для реализации "формулы мира"

Выставочный центр LITEXPO
17 ч. назад

Саммит НАТО в Вильнюсе примет около 5 тысяч человек. МИД Литвы опасается, что не хватит гостиниц

"Литовские железные дороги"
21 ч. назад

Крупные города и железные дороги в следующем году продолжат бесплатно перевозить беженцев

Ханука
21 ч. назад

В Литве отмечается Ханука – праздник света и чуда

Дэвид Теннант в роли Александра Литвиненко
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
22 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Странный русский. В Британии вышел сериал о гибели Александра Литвиненко, его сыграл Дэвид Теннант

Принц Гарри с супругой Меган
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.12.18 10:55
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Мой брат кричал, а отец говорил неправду". Принц Гарри рассказал о встрече с принцем Уильямом и Чарльзом

Выставочный центр LITEXPO
2022.12.18 16:44

Саммит НАТО в Вильнюсе примет около 5 тысяч человек. МИД Литвы опасается, что не хватит гостиниц

Ханука
2022.12.18 13:00

В Литве отмечается Ханука – праздник света и чуда

Обращение Владимира Зеленского по случаю финала ЧМ-2022 в Катаре
2022.12.18 16:52

Зеленский призвал к саммиту для реализации "формулы мира"

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Интервью LRT.lt 10
2022.12.19 08:15
Интервью LRT.lt

Объявление войны Украине или создание общего государства с объединением армий? Политолог рассказал, чего ждать от визита Путина в Минск

10
Дэвид Теннант в роли Александра Литвиненко
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.12.18 12:00
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Странный русский. В Британии вышел сериал о гибели Александра Литвиненко, его сыграл Дэвид Теннант

"Литовские железные дороги"
2022.12.18 13:30

Крупные города и железные дороги в следующем году продолжат бесплатно перевозить беженцев

Война России против Украины. Киев
2022.12.18 10:44

В Киеве восстановили теплоснабжение после последней российской атаки

Одна из российских тюрем (архивное фото)
2022.12.18 11:35

История американки, отсидевшей почти год в российской тюрьме

Йонас Мякас
2022.12.18 10:45

На новой почтовой марке увековечен Йонас Мекас