Обращение Владимира Зеленского по случаю финала ЧМ-2022 в Катаре

Новости

1 ч. назад

Зеленский призвал к саммиту для реализации "формулы мира"

Выставочный центр LITEXPO

Новости

1 ч. назад

Саммит НАТО в Вильнюсе примет около 5 тысяч человек. МИД Литвы опасается, что не хватит гостиниц

"Литовские железные дороги"

Новости

4 ч. назад

Крупные города и железные дороги в следующем году продолжат бесплатно перевозить беженцев

Ханука

Новости

5 ч. назад

В Литве отмечается Ханука – праздник света и чуда

Дэвид Теннант в роли Александра Литвиненко

Новости

6 ч. назад

Странный русский. В Британии вышел сериал о гибели Александра Литвиненко, его сыграл Дэвид Теннант

Одна из российских тюрем (архивное фото)

Новости

6 ч. назад

История американки, отсидевшей почти год в российской тюрьме

Принц Гарри с супругой Меган

Новости

7 ч. назад

"Мой брат кричал, а отец говорил неправду". Принц Гарри рассказал о встрече с принцем Уильямом и Чарльзом

Йонас Мякас

Новости

7 ч. назад

На новой почтовой марке увековечен Йонас Мякас

Война России против Украины. Киев

Новости

7 ч. назад

В Киеве восстановили теплоснабжение после последней российской атаки

Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева

Новости

7 ч. назад

В Висагинасе – выставка платьев Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева

Премьера спектакля Сергея Лозницы "Благоволительницы" ("Эринии") в вильнюсском Молодежном театре

Новости

8 ч. назад

Винтик машины смерти. Сергей Лозница поставил в Вильнюсе "Благоволительницы" ("Эринии")

Джон Кеннеди был убит снайпером во время своей поездки в Даллас в 1963 году

Новости

8 ч. назад

В США обнародованы тысячи архивных документов об убийстве Джона Кеннеди

Война России против Украины

Новости

8 ч. назад

NYT: Вместо победы над Украиной Путин устроил катастрофу в России

Ольга Полевикова

Новости

8 ч. назад

Ольга Полевикова: Старый театр в течение времени доказал свою значимость

Антон Красовский

Новости

8 ч. назад

Следственный комитет России не нашёл нарушения закона в словах Красовского об убийстве детей

Сложности, испытываемые вильнюсцами из-за забастовки водителей

Новости

9 ч. назад

Руководство «Вильнюсского общественного транспорта»: переговоры с профсоюзом продолжатся в понедельник

Новости

2022.12.18 16:52

Зеленский призвал к саммиту для реализации "формулы мира"

D
DW 2022.12.18 16:52
Обращение Владимира Зеленского по случаю финала ЧМ-2022 в Катаре
Обращение Владимира Зеленского по случаю финала ЧМ-2022 в Катаре / stopkadras

Обнародовано обращение президента Украины по случаю финала ЧМ-2022 в Катаре. Ранее его отказалась показать ФИФА, передавал CNN. 

Украина призывает к проведению этой зимой глобального саммита для реализации "формулы мира", предложенной ранее украинским президентом. Об этом говорится в воскресенье, 18 декабря, в обращении Владимира Зеленского по случаю финала чемпионата мира (ЧМ) 2022 по футболу в Катаре. Как передал телеканал CNN 16 декабря со ссылкой на источник, Международная федерация футбола (ФИФА) ранее отказалась показать это выступление Зеленского перед итоговым матчем ЧМ.

По словам Зеленского, подобный саммит должен послужить объединению всех народов "вокруг идеи глобального мира".

В понедельник, 12 декабря, глава украинского государства, выступая перед странами "Группы семи" ("большой семерки", G7), предложил создать специальную встречу - Global Peace Formula Summit, - чтобы определиться, "как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира". Проведение саммита и важность реализации формулы из десяти шагов Зеленский обсуждал ранее и в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

"Мир должен одержать верх"

"Войны должны потерпеть крах, а мир одержать верх, как это здесь сейчас - в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война - это возможно", - подчеркивается в обращении Зеленского. Запись активно распространяют украинские спортсмены и футбольные функционеры.

Как передал ранее CNN, ФИФА пошла на крайние меры, чтобы не допустить политических заявлений в ходе ЧМ в Катаре. На пресс-конференции 16 декабря Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино признал, что ФИФА до этого заблокировала ряд высказываний. По версии Инфантино, это было связано с тем, что организация якобы должна "заботиться обо всех".

"Мы защищаем ценности, мы защищаем права человека и права каждого на чемпионате мира", - уверял руководитель ФИФА. "У болельщиков и миллиардов зрителей, которые смотрят игры по телевизору, есть свои проблемы. Они хотят 90 или 120 минут не думать ни о чем и просто наслаждаться этим маленьким моментом удовольствия и радости. Мы должны подарить им время, когда они смогут забыть о своих проблемах и насладиться футболом", - добавил Инфантино.

"Формула мира" Зеленского

Владимир Зеленский до этого выступал по видеосвязи почти на всех масштабных мероприятиях - от саммита G20 до вручения премии "Грэмми" и Каннского кинофестиваля. Президент Украины также давал многочисленные интервью и беседовал с различными журналистами и известными артистами, включая Шона Пенна и Дэвида Леттермана.

Зеленский в сентябре представил свою "формулу мира" из 10 пунктов. Речь идет, в частности, о наказании за нарушение границ стран, в том числе - путем санкций, праве государств на защиту жизни своих граждан, восстановлении безопасности (в том числе продовольственной и ядерной), а также территориальной целостности Украины.

DW

# В мире# Война в Украине# Зеленский
Выставочный центр LITEXPO
1 ч. назад

Саммит НАТО в Вильнюсе примет около 5 тысяч человек. МИД Литвы опасается, что не хватит гостиниц

"Литовские железные дороги"
4 ч. назад

Крупные города и железные дороги в следующем году продолжат бесплатно перевозить беженцев

Ханука
5 ч. назад

В Литве отмечается Ханука – праздник света и чуда

Дэвид Теннант в роли Александра Литвиненко
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
6 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Странный русский. В Британии вышел сериал о гибели Александра Литвиненко, его сыграл Дэвид Теннант

Одна из российских тюрем (архивное фото)
6 ч. назад

История американки, отсидевшей почти год в российской тюрьме

Принц Гарри с супругой Меган
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
7 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Мой брат кричал, а отец говорил неправду". Принц Гарри рассказал о встрече с принцем Уильямом и Чарльзом

Йонас Мякас
7 ч. назад

На новой почтовой марке увековечен Йонас Мякас

Война России против Украины. Киев
7 ч. назад

В Киеве восстановили теплоснабжение после последней российской атаки

Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева
5
7 ч. назад

В Висагинасе – выставка платьев Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева

5
Премьера спектакля Сергея Лозницы "Благоволительницы" ("Эринии") в вильнюсском Молодежном театре
5
8 ч. назад

Винтик машины смерти. Сергей Лозница поставил в Вильнюсе "Благоволительницы" ("Эринии")

5
Сложности, испытываемые вильнюсцами из-за забастовки водителей
2022.12.18 09:07

Руководство «Вильнюсского общественного транспорта»: переговоры с профсоюзом продолжатся в понедельник

Принц Гарри с супругой Меган
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.12.18 10:55
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Мой брат кричал, а отец говорил неправду". Принц Гарри рассказал о встрече с принцем Уильямом и Чарльзом

Ханука
2022.12.18 13:00

В Литве отмечается Ханука – праздник света и чуда

Габриэлюс Ландсбергис
2022.12.18 07:40

Ландсбергис: Литва не намерена делать санкционных послаблений для России

Война России против Украины
2022.12.18 09:31

NYT: Вместо победы над Украиной Путин устроил катастрофу в России

Премьера спектакля Сергея Лозницы "Благоволительницы" ("Эринии") в вильнюсском Молодежном театре
5
2022.12.18 10:00

Винтик машины смерти. Сергей Лозница поставил в Вильнюсе "Благоволительницы" ("Эринии")

5
Таллинн
2022.12.18 08:23

В Эстонии утвердили план перехода на эстоноязычное обучение

Платья Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева
5
2022.12.18 10:30

В Висагинасе – выставка платьев Прекрасной эпохи из коллекции Александра Васильева

5
Лина Итагаки, Аурелиюс Зикас, Ая Кимура
2022.12.18 06:10

Графическая новелла «Сибирские хайку» добралась до японских читателей

Антон Красовский
2022.12.18 09:20

Следственный комитет России не нашёл нарушения закона в словах Красовского об убийстве детей