Саммит НАТО в Вильнюсе примет около 5 тысяч человек. МИД Литвы опасается, что не хватит гостиниц

На саммите НАТО, который пройдет в следующем году в Вильнюсе, ожидается около 40 делегаций. По предварительным данным, на саммит в Вильнюс приедут около 5 тысяч человек.

МИД Литвы опасается, что гостиниц в Вильнюсе может не хватить, сообщает BNS. Часть сопровождающих делегации работников планируется разместить в отелях других городов.



Рабочие заседания саммита НАТО пройдут в выставочном центре LITEXPO. Подготовительные работы уже начались. В LITEXPO оборудуют медиацентр, рабочую зону и место для питания. Помимо этого, в LITEXPO появятся зал заседаний для глав делегаций, построенный по стандартам безопасности НАТО.

Территорию, прилегающую к выставочному центру, тоже отремонтируют. В частности, временно изменят структуру парковки, создав дорогу, соединяющую две стоянки. Все работы должны закончить к 1 июля.

Литва примет саммит НАТО впервые. Мероприятие пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. На организацию саммита выделено 38 миллионов евро. Ожидается, что Финляндия и Швеция впервые примут участие в Вильнюсе в качестве полноправных членов НАТО.

Новая газета - Балтия