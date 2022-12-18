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2022.12.18 13:30

Крупные города и железные дороги в следующем году продолжат бесплатно перевозить беженцев

B
BNS 2022.12.18 13:30
"Литовские железные дороги"
"Литовские железные дороги" / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

И компания "Литовские железные дороги", и три крупнейших города Литвы в следующем году готовятся оказывать военным беженцам из Украины бесплатные транспортные услуги.

Как сообщили агентству BNS в компании LTG Link, оказывающей железнодорожные пассажирские услуги, в настоящее время инициативой могут воспользоваться все люди, спасающиеся от войны в Украине.

"С 1 августа все люди, которые бегут от российской войны против Украины в Литву, могут пользоваться бесплатным железнодорожным сообщением на местных маршрутах в Литве, – сообщила партнер по коммуникациям компании Котрина Дзикарайте. – Пассажирам, желающим воспользоваться инициативой (как гражданам Украины, так и не гражданам Украины) необходимо предоставить подтверждающие документы – паспорт или удостоверение личности (для детей – свидетельство о рождении), а также регистрационную карточку, выданную департаментом миграции".

В Вильнюсе до конца года украинцам предоставлена возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, а на состоявшемся на этой неделе заседании совета данную возможность продлили до 2024 года.

Согласно решению Совета, в 2023 году иностранцы, покинувшие Украину вследствие войны, начатой ​​Россией, могут пользоваться 100-процентной скидкой на проезд в местных рейсовых автобусах и троллейбусах.

Общественный транспорт в Вильнюсе
Общественный транспорт в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Вильнюсе украинские беженцы также могут бесплатно посещать муниципальные музеи.

В Каунасский городской совет также внесено предложение разрешить военным беженцам из Украины ездить с 99-процентной скидкой. В проекте предусмотрено, что годовой билет с такой скидкой будет выдаваться при предъявлении регистрационной карточки, выданной департаментом миграции, или действующего вида на жительство, выданного по гуманитарным соображениям.

Такой льготный билет будет стоить 2,75 евро, выдача карточки обойдется еще в 1,5 евро, однако проект предусматривает, что все эти расходы компенсирует компания "Каунасские автобусы".

"Каунасские автобусы"
"Каунасские автобусы" / „Kauno autobusai“ nuotr.

Городские политики определятся по поводу такого предложения 20 декабря.

Как сообщил агентству BNS начальник транспортного отдела Клайпедского городского самоуправления Римантас Моцкус, в следующем году действующую ныне скидку для украинских беженцев планируется продлить посредством введения бесплатного билета.

Общественный транспорт в Клайпеде
Общественный транспорт в Клайпеде / R. Rumšienės/LRT nuotr.

В настоящее время военные беженцы могут ездить в Клайпеде бесплатно, предъявляя контролерам вид на жительство в Литве и документ, удостоверяющий личность. Со следующего года для них будут выдаваться билеты. По прогнозам, таковых может понадобиться около тысячи.

По данным департамента статистики, с начала российской войны против Украины в Литву прибыло 71,5 тысячи беженцев. Впоследствии часть из них могла покинуть страну.

"Литовские железные дороги"
Общественный транспорт в Вильнюсе
"Каунасские автобусы"
Общественный транспорт в Клайпеде
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