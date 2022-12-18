Литовская почта выпускает марку с изображением литовского художника, поэта, кинокритика и кинорежиссера Йонаса Мякаса, жившего в США.

Как сообщает руководство литовской почты, марку из серии "Современное литовское искусство. Кино" создала Эгле Кулбите.

В пресс-релизе указано, что номинал почтовой марки составит 70 евроцентов, а ее тираж достигнет 20 000 экземпляров.

Почтовая марка, посвященная Й. Мякасу, станет последней, которую литовская почта выпустит в 2022 году.

На новой почтовой марке увековечен Йонас Мякас / Lietuvos pašto nuotr.

Й. Мякас (1922 – 2019) – один из самых знаменитых в мире литовских художников ХХ века, он был наиболее известен своими киноэкспериментами. Его также называли пионером авангардного кино. Мякас был лауреатом Национальной премии Литвы в области культуры и искусства.

Литовская почта в год выпускает около 20-25 новых марок.