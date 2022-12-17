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2022.12.17 08:00

Саммит ЕС утвердил выделение Украине 18 млрд евро помощи

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DW 2022.12.17 08:00
Флаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза / AP nuotr.

Предоставление Европейским Союзом макрофинансовой помощи Украине поначалу блокировали Венгрия и Польша, но в итоге сняли возражения.

Главы государств и правительств Европейского Союза утвердили предоставление Украине в 2023 году макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам ЕС по видеосвязи, попросил Мишеля, чтобы "борьба за мир для Украины и для всей Европы не зависела от недоразумений и споров между некоторыми государствами - членами ЕС". "Пакеты макрофинансовой поддержки для Украины - это также оружие в защите свободы. Как и девятый пакет санкций ЕС против России. Это наша защита", - подчеркнул Зеленский.

Выделение нового пакета помощи Украине в 2023 году Еврокомиссия анонсировала еще в начале ноября. Речь идет о кредитах с 10-летним льготным периодом для финансирования неотложных потребностей страны и восстановления ее критически важной инфраструктуры. В начале декабря меру одобрил Совет Европейского Союза.

Кроме того, участники саммита договорились "безотлагательно активизировать предоставление Украине гуманитарной помощи и помощи в сфере гражданской защиты", а также "способствовать восстановлению критически важной инфраструктуры Украины, чтобы помочь Украине пройти через зиму".

Польша и Венгрия блокировали пакет помощи ЕС Украине

Против выделения Украине 18 млрд евро поначалу выступили Польша и Венгрия, которые наложили вето на решение Еврокомиссии. На встрече 12 декабря послы стран ЕС согласились сократить объем замороженных средств Венгрии в обмен на снятие этой страной вето.

Пакетное соглашение Евросоюза, помимо предоставления помощи Украине, предусматривает решение о замораживании выплаты Венгрии 6,3 млрд евро из бюджета ЕС и план расходования Будапештом средств из фонда ЕС на восстановление после пандемии коронавируса. В этот же пакет входит и установление минимальной ставки налога на прибыль крупных корпораций в размере 15 процентов.

Именно последний пункт вызвал претензии Польши, которая в течение нескольких месяцев выступала против минимальной ставки корпоративного налога. 15 декабря Варшава сняла возражения, разблокировав пакет ЕС.

DW

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